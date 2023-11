Mariah Carey encanta fãs com sua própria Barbie: 'tão fofa!'

Em um gesto encantador, Mariah Carey, a renomada cantora vencedora do Grammy, presenteia seus fãs com uma versão exclusiva da Barbie, just in time para as festas de fim de ano. A icônica artista, famosa por 19 hits em primeiro lugar e criadora de uma das melhores canções natalinas de todos os tempos, ganha agora sua versão em plástico.

Já disponível, a Barbie Mariah Carey, com 11,5 polegadas e custando US$75, incorpora todos os elementos icônicos da artista: o sorriso radiante, as ondas de cabelo característico, o microfone e até mesmo o anel de borboleta. Esta não é apenas mais uma Barbie; é uma celebração do legado de Carey, especialmente agora que seu hit "All I Want for Christmas Is You" ultrapassou a marca de um bilhão de streams no Spotify.

Para Carey, essa homenagem vai além de se juntar a outras lendas da música que também foram transformadas em Barbies. Ela relembra sua infância modesta em Long Island, Nova York, onde o brinquedo dos sonhos era a Barbie Superstar. Agora, ela realiza o sonho de ter sua própria versão.

"Quando comecei a trabalhar com a equipe da Barbie, eles me enviaram várias Barbies Superstar, e foi realmente doce", compartilha a cantora.

Mariah e sua Barbie

Conhecida por seu perfeccionismo, Carey não hesitou em dar seu toque pessoal à criação da Barbie. Ao trabalhar com a Mattel, ela forneceu feedbacks, especialmente sobre o cabelo. No entanto, ao ver a versão final, sua reação foi de encanto. A Barbie é uma representação do icônico vestido natalino usado no vídeo de "All I Want for Christmas Is You," dirigido por Joseph Kahn.

"É tão fofa", exclama Carey. "Barbie capturou perfeitamente o espírito festivo, embora tenham modificado um pouco o decote em 'V' do vestido, mas entendo, afinal, é Natal!"

Carey expressa sua emoção ao pensar em sua infância e como a Barbie Superstar era seu objeto de desejo. "Se eu pudesse voltar no tempo e dizer para a menina que um dia teria uma Barbie feita à minha imagem, eu ficaria extasiada!"

A Barbie Mariah Carey estará disponível para compra na sexta-feira, proporcionando aos fãs uma oportunidade única de celebrar o Natal com um toque pessoal da rainha das festas, como trouxe a revista People. Uma verdadeira fusão de nostalgia, celebração e o encanto eterno da música natalina de Mariah Carey.