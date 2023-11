Kéfera recebe críticas após indicar pepino com gelatina na dieta: vídeo causa polêmica

Kéfera Buchmann, conhecida youtuber e influencer digital, está no centro de uma polêmica nas redes sociais após divulgar um vídeo onde sugere uma alternativa inusitada para satisfazer o desejo por doces sem comprometer a dieta. A proposta de misturar pepino com gelatina em pó sem açúcar gerou reações intensas e críticas dos seguidores.

Kéfera e a controvérsia dietética

Na publicação, Kéfera explica sua estratégia para evitar compulsões alimentares e manter-se dentro do plano alimentar. A youtuber destaca que a combinação de pepino com gelatina em pó é uma opção de baixa caloria, doce e que proporciona saciedade. No entanto, a sugestão não foi bem recebida por alguns internautas, segundo o Metróples.

Críticas e debate nas redes sociais

A repercussão nas redes sociais foi imediata, com muitos acusando Kéfera de promover uma abordagem pouco saudável em relação à alimentação. Internautas expressaram preocupação com a influência que a youtuber exerce sobre seu público, considerando sua grande visibilidade.

Uma seguidora comentou: "A Kéfera fazendo um desserviço gigantesco nos stories, incentivando as pessoas a comerem pepino com gelatina diet quando tiverem vontade de doce e como estratégia pra tratar compulsão. Triste demais uma pessoa com tanta influência fazer isso".

Kéfera se defende e reforça cautela

Diante das críticas, Kéfera rebateu os comentários, enfatizando que compartilha apenas suas próprias escolhas alimentares e nunca substituiu o aconselhamento profissional. Ela reiterou a importância de buscar orientação de profissionais da saúde ao lidar com questões relacionadas à alimentação e compulsão.

"A questão do pepino com gelatina é algo que eu gosto de comer, fazer o que. Eu vim de uma semana falando sobre cuidado com compulsão alimentar, a importância de buscar ajuda profissional, aí vem a galera que não acompanha e pega um negócio pra causar", defendeu-se Kéfera.

Diante do debate, a situação destaca a responsabilidade dos influenciadores digitais ao compartilhar dicas relacionadas à saúde, incentivando uma reflexão sobre o impacto de suas palavras na audiência.