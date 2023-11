Kate Middleton quebrou o protocolo mostrando a perna em um vestido sexy: ela será criticada?

Os príncipes de Gales, William e Kate, foram os responsáveis por dar as boas-vindas à Inglaterra ao mandatário da Coreia do Sul e à primeira-dama, Yoon Suk Yeol e Kim Keon Hee esta semana, em um ato solene em que brilhou não só pela sua esperada elegância, mas também por mostrar mais pele do que o esperado.

Sua Alteza compareceu à cerimônia vestida com um impressionante manto vermelho de lã pura, avaliado em 3.000 euros (56.300 pesos mexicanos), que combinava com um vestido também vermelho de Catherine Walker e sapatos stiletto na mesma tonalidade, destes últimos da Gianvito Rossi. O look sóbrio foi completado com um chapéu da Jane Taylor. Seu cabelo estava preso. Em termos de joias, usou brincos de safiras e diamantes e seu anel de compromisso, que pertenceram a Diana de Gales.

Ao chegar ao hotel onde o mandatário está hospedado, ele teve um contratempo: ao descer do carro oficial, mostrou as pernas um pouco mais do que o habitual e o que o protocolo real indica, o que deixou à mostra que seu corpo está tonificado, ou seja, que dedica várias horas do seu tempo para se exercitar para manter um corpo escultural e saudável.

A princesa quebrou o protocolo, pois as mulheres da realeza britânica devem usar meias caso o seu vestido deixe ver as suas pernas. Esta regra é para todas, sem importar a investidura que possuam. Além disso, decotes não são permitidos, precisamente, para que quando desçam de algum carro não façam alguma fotografia inadequada.

Assim como a rainha Letizia, que ostenta seus braços tonificados, Kate exibiu suas pernas espetaculares e é que Middleton sempre foi uma atleta. A revista Women’s Health destacou em uma edição do ano passado que a princesa, na sua vida como solteira, praticou tênis, patinação, esqui e remo.

Disciplina que ainda mantém agora que faz parte da realeza, mas nos tempos em que seus compromissos o permitem. A Princesa de Gales, de 41 anos, foi fotografada praticando atletismo e jogando futebol e rugby.

De acordo com Women's Health, Middleton adora o CrossFit, porque combina exercícios de resistência com levantamento de pesos ou agachamentos. Além disso, ela adora fazer pranchas porque "ajudam a tonificar os músculos", disse uma fonte ao jornal Daily Mail. "Kate faz três pranchas diferentes: básicas, laterais e escalador".

Sua sogra, Diana, foi a primeira na monarquia a destacar no mundo do fitness, pois dedicava algumas horas a fazer exercícios de força, de acordo com o seu treinador. A cunhada dela, Meghan Markle, também não fica para trás, pois admitiu que pratica yoga, inclusive, o fez durante sua primeira gravidez, o que se tornou popular na Inglaterra entre gestantes.