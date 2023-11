Justin Timberlake retoma vida 'fora dos holofotes' após controvérsias com Britney Spears

Justin Timberlake, ícone pop e ator, emerge após o lançamento da biografia explosiva de Britney Spears, "The Woman in Me". O cantor, que manteve discrição, retornou para promover seu novo filme "Trolls Band Together".

Na estreia em Hollywood de "Trolls Band Together," Timberlake brilhou no tapete vermelho ao lado de Jessica Biel e dos ex-colegas de banda do *NSYNC. O grupo, que se reuniu para gravar "Better Place," sua primeira música em mais de 20 anos, para o filme, marcou presença no evento.

Após o tumulto gerado pelo livro de Spears, fontes revelam que Timberlake, de 42 anos, manteve-se discreto, atribuindo isso não apenas às revelações, mas também à recente greve do SAG-AFTRA. Sua promoção para "Trolls" foi afetada, mas o cantor agora retoma suas atividades públicas.

Justin e Jessica, casados há 11 anos, escolheram Big Sky, Montana, para criar seus dois filhos. A vida do casal é descrita como tranquila e afastada dos holofotes segundo a People. Recentemente, foram vistos em Cabo San Lucas, planejando a viagem antes das revelações de Britney.

Refúgio dos famosos

Big Sky, conhecida por atrair celebridades, tornou-se o refúgio ideal para o casal Timberlake-Biel. Mesmo com A-listers frequentando a área, os locais afirmam que Justin e Jessica são tratados com naturalidade, desfrutando de uma vida normal longe da agitação das multidões.

Apesar das controvérsias, fontes destacam que Timberlake está dedicado a proporcionar uma infância normal aos filhos em Montana. Ele e Jessica frequentam locais locais, participam de eventos comunitários e mantêm um estilo de vida discreto na região.

O casal, que recentemente renovou seus votos, prioriza a família e busca a normalidade em Montana, afastando-se do caos das grandes cidades.

Justin Timberlake, ao voltar ao trabalho e à rotina tranquila, parece estar determinado a manter o equilíbrio entre sua carreira e sua vida pessoal, destacando a importância da normalidade em meio às polêmicas e à intensidade da vida nas grandes cidades.