Jada Pinkett Smith responde a críticas de Ana Navarro: 'eu deixo isso pra lá'

Durante uma entrevista no The Breakfast Club, Jada Pinkett Smith, 52 anos, abordou os comentários de Ana Navarro, co-apresentadora do The View, que a acusou de "emasculação" e "constrangimento" a Will Smith ao falar sobre seu casamento enquanto promovia seu livro 'Worthy.'

Questionada sobre as críticas de Navarro, Jada respondeu: "Bem, eu acho que se ela dedicasse um tempo para ler o livro, você sabe? Eu acho que? se você quiser apenas ler manchetes, posso ver como isso pode ser confuso. Mas o livro está bem aqui."

A atriz de Girls Trip continuou, destacando que as pessoas têm o direito de ter suas opiniões, mas ressaltou: "Eu sempre sei que quem está dizendo isso realmente não fez sua lição de casa."

Deixando ir e entendendo as manchetes

Ao ser questionada se ela acompanha quem fala negativamente sobre ela, Jada afirmou que não: "Eu deixo para lá. Porque, deixe-me dizer - eu estive lá. Não vou ficar aqui agindo como se não tivesse. Eu estive lá, pensando que eu sei com base em manchetes? Eu não julgo porque eu já estive lá."

Navarro expressou suas críticas em outubro, sugerindo que Jada usava seus comentários como truques de publicidade para vender livros. Jada, por outro lado, enfatizou a importância de olhar além das manchetes e não se deixar influenciar pelo "clickbait", como lembrou a People.

Em uma carta lida em um episódio do podcast de Jay Shetty no mês passado, Will Smith, marido de Jada, compartilhou sua reação pessoal à leitura do livro de sua esposa, elogiando sua coragem. Jada, por sua vez, incentivou as pessoas a superarem o "clickbait" para obterem a visão completa.