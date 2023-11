Internet reage após a presença da quadrinista Patricia Breccia na CCXP23 ser cancelada

A quadrinista argentina Patricia Breccia teve sua participação na CCXP23 cancelada após a publicação de uma fala de cunho racista em seu perfil do Facebook. A decisão, tomada entre a organização do evento e a editora da quadrinista, foi divulgada na tarde da última terça-feira, 21 de novembro.

Conforme publicado pelo portal O Globo, Patricia, que é filha do quadrinista Alberto Breccia, seria presença garantida no Artists’ Valley da CCXP23, onde lançaria seu novo quadrinho, publicado pela Risco Editora.

A HQ em questão, foi finalizada com apoio dos fãs por meio de um financiamento coletivo.

Entenda o caso

A publicação da quadrinista foi realizada em tom agressivo e racista após ela ter seu celular furtado. No texto, ela ainda faz referência a eleição Argentina, que foi realizada no último final de semana.

“Olá a todos: um ‘gorilaobeso’ e marrom, daqueles que abundam no Congurbano, acabou de me roubar o celular. (No coletivo) quero avisar meus contatos do Whatsapp que se receberem alguma mensagem minha agora, não sou eu. O WhatsApp estava aberto quando o primata marrom tirou de mim. Vocês percebem porque era urgente que Milei ganhasse?????”, publicou Patricia em seu perfil no ‘X’, antigo Twitter.

Após a publicação, tanto a CCXP23 quanto a Editora da quadrinista se pronunciaram contra a atitude da artista, e reforçaram o compromisso com o respeito e diversidade.

“A CCXP tem como valor inegociável o respeito à diversidade e a promoção de igualdade, em todos os seus variados aspectos, e preza por ser um lugar acolhedor para todos, todas e todes, não tolerando qualquer tipo de discriminação. Com fundamento nos nossos valores e em comum acordo com a Editora Risco, decidimos por cancelar o convite anteriormente feito à Patricia Breccia em função de suas declarações recentes, de forma que a referida artista não estará mais presente na CCXP23″.

Por sua vez, a Risco Editora também se pronunciou: “Entendemos que, após este episódio, alguns dos apoiadores da nossa campanha de pré-venda no Catarse possam querer cancelar seu apoio. Estamos em contato com a plataforma para determinar a melhor forma de lidar com essas solicitações”.

Reação dos internautas

Após o anúncio do cancelamento da artista, os internautas manifestaram o apoio à decisão da CCXP23, e exaltaram a prontidão com a qual o evento se posicionou sobre o assunto.

“Decisão acertada! Que assim seja com todos os artistas convidados nessa e em edições futuras que tenham posições e atitudes criminosas e preconceituosas, racistas, machistas, classistas, capacitistas, LGBTfóbicas etc. Isso também é intencionalidade”, publicou uma seguidora.

“Parabéns pelo posicionamento, tanto da editora quanto do evento”, elogiou outro.