Fuzuê: Preciosa acaba com a vida de Alicia por causa do misterioso tesouro

Em Fuzuê, Alicia (Fernanda Rodrigues) quer mesmo é entrar para a lista das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro e verá em Preciosa (Marina Ruy Barbosa) uma aliada para ascender socialmente. No entanto, a garota vai cair em um belo golpe da vilã.

Em cenas futuras da novela da Globo, a filha de Nero (Edson Celulari) cai na lábia da golpista, que está de olho apenas no tesouro escondido no terreno da loja de departamentos que dá nome ao folhetim, que usa de sua posição social e de muito dinheiro para enganar todos e conquistar aquilo que deseja.

Fuzuê: Alicia é enganada por Preciosa (Reprodução/Globo)

Com isso a ruiva começa a criar uma amizade falsa com a irmã de Miguel (Nicolas Prattes), que também entra na jogada e é convidado para um encontro com a vilã de Fuzuê, que acha que desta forma vai conseguir informações privilegiadas sobre o local e o tesouro.

Sem pensar muito, Alícia começa a fazer tudo que a meia-irmã de Luna (Giovana Cordeiro) pede, já que acha que essa amizade pode ser um trampolim para conquistar o seu espaço na alta sociedade carioca. Já Preciosa quer mesmo se livrar de todos, incluindo sua nova amiga, que está radiante com o encontro dos quatro personagens de Fuzuê.

Fuzuê: Alícia (Fernanda Rodrigues) e Cláudio (Douglas Silva) são casados e pais de uma menina (Fábio Rocha/Globo)

Alicia é inocente demais para ser amiga da vilã

Enquanto Preciosa coloca o seu plano em ação, Alicia não enxerga maldade nas ações da patricinha, já que acha que isso é algo normal para conquistar o seu espaço na vida dela. Em uma cena da novela da Globo, a filha de Nero expressa essa gratidão de maneira direta, deixando a vilã ainda mais feliz.

No jantar com Miguel e Luna, a garota propaganda da Fuzuê ainda fala o quanto admira Preciosa e chega a dizer que ela é uma inspiração de vida. Neste momento, a socialite agradece e diz que busca retribuir ao universo tudo o que recebe.

