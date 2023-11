Fuzuê: capanga de Preciosa tem reviravolta inesperada;qual o destino de Paschoal

Pascoal (Juliano Cazarré) é um dos personagens mais rápidos de Fuzuê, que passa por dificuldades na audiência e resolveu focar em histórias mais perto das pessoas, mas o capanga vai acabar se arrependendo de entrar no quarto de Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

O vilão da novela da Globo vai pagar caro por sua ação, já que será flagrado por Heitor (Felipe Simas), marido da mimadinha da trama. Tudo acontece quando a ruiva cai em um golpe de Bebel (Lilia Cabral) e acaba sendo internada em uma clínica psiquiátrica.

Neste momento, Paschoal resolve visitar a “patroa” em busca de informações sobre o plano contra Luna (Giovana Cordeiro) e também para ganhar confiança com a vilã de Fuzuê. Mas, nem tudo sai como ele tinha planejado.

Fuzuê: Preciosa (Maria Ruy Barbosa) surta, quebra a cara e fica na pior (Divulgação/Globo)

Na cena, o personagem de Juliano Cazarré se esconde no quarto até Preciosa acordar, mas ela se assusta e Heitor também chega no local, ficando intrigado com a visita de Paschoal.

Os dois discutem e a situação perde o controle, fazendo a vilã deixar a clínica ao lado da família. Neste momento, o atrapalhado vilão fica frustrado ao ver seu plano ir por água abaixo. Mas, vale destacar que o marido de Preciosa demonstra que se sente ameaçado pelo capanga da novela da Globo.

Novo golpe ameaça Luna e Miguel

O namoro de Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) pode acabar mais uma vez. O casal protagonista de Fuzuê cai em uma nova armadilha e muita briga pode acontecer, deixando o relacionamento amoroso abalado.

Fuzuê: Miguel (Nicolas Prattes) e Luna (Giovana Cordeiro) vivem nova crise no relacionamento (Paulo Belote/Globo)

Tudo acontece quando Tonico (Junno Andrade), que é empresário musical de Jefinho (Micael Borges), divulga algumas fotos comprometedoras da protagonista da novela das 19 horas na web. Deixando a mulher muito aflita.

Nas imagens provocadoras, ela ainda aparece ao lado de Jefinho, que é seu ex-namorado e uma pedra no sapato de Miguel, que já engoliu seco o fato da amada ter que trabalhar com o músico. Tudo fica ainda mais complicado quando Luna e Jefinho descobrem que estão presos um ao outro por causa de algumas cláusulas absurdas no contrato criado por Tonico.

