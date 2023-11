Foi uma “experiência traumática” para Taylor Swift a passagem pelo Brasil

Durante sua turnê internacional Reputation no Brasil, Taylor Swift não teve a melhor das experiências, depois que uma fã morreu enquanto ela cantava no palco, devido às altas temperaturas na cidade.

Ela ainda não conhece seus planos para as férias, disse uma fonte ao Page Six, à medida que o Dia de Ação de Graças se aproxima.

“Os concertos do Brasil ... Está devastada pela morte de uma fã. O clima é extremo. É um desastre que não se esperava. Foi uma experiência traumática”, disse a fonte.

Uma fonte disse ao portal especializado Page Six que Swift tinha planejado voltar para os Estados Unidos para o Dia de Ação de Graças para passar o tempo com seu namorado, mas a decisão ainda não é definitiva.

Taylor Swift Reação da cantora com a morte de uma fã no Brasil (Twitter)

Ana Clara Benevides faleceu no Rio de Janeiro

Viajar “poderia se tornar difícil” ou ela “poderia querer voltar para casa”, uma vez que ela desejava estar rodeada de sua gente neste difícil momento, explica a fonte.

Na sexta-feira passada, a fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, desmaiou devido às altas temperaturas durante o show da Swift no Rio de Janeiro e faleceu por parada cardíaca.

A cidade alcançou naquele dia um recorde histórico de 58 graus Celsius. “Não consigo acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas com o coração partido digo que perdemos um fã esta noite antes do meu show. Nem consigo expressar o quanto estou devastada por isso”, disse Swift através das redes sociais.

“Não vou conseguir falar sobre isso no palco porque me sinto abalada pela dor quando tento falar sobre isso”, acrescentou a cantora. “Quero dizer agora que sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com a família e amigos dela. Isso é a última coisa que eu pensei que aconteceria quando decidimos levar essa turnê para o Brasil”.