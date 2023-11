Dua Lipa reflete sobre o melhor de ser solteira

Dua Lipa, a renomada estrela pop, abriu-se sobre os aspectos enriquecedores de sua fase solteira em uma recente entrevista ao podcast Audacy's Check In. A cantora discutiu como sua nova música, "Houdini", foi inspirada nos "momentos divertidos" de estar solteira, antes de ser associada romanticamente ao cineasta francês Romain Gavras em fevereiro de 2023.

Ao falar sobre a música, Lipa destacou a jornada de autodescoberta durante sua solteirice. "Você está se descobrindo, entendendo o que gosta, o que não gosta, o que merece, o que lhe serve ou não em determinadas situações," compartilhou a artista. "Aprender a identificar sinais vermelhos e simplesmente pensar, ‘OK, isso realmente não é para mim,’ e então escolher quando ficar e quando 'Houdini', essencialmente, em todas essas situações."

A canção "Houdini", lançada na semana passada, é uma música pop otimista com letras que comparam o término de um relacionamento aos famosos truques de desaparecimento do mágico Harry Houdini. "Eu venho e eu vou / Diga-me todas as maneiras que você precisa de mim / Eu não estou aqui por muito tempo / Pegue-me ou eu vou Houdini," canta Lipa na faixa.

Apreciação da ?solteirice?

Lipa também compartilhou as valiosas lições que tirou de sua época como solteira. "Acho que você aprende muito sobre si mesma," afirmou. "Muitas pessoas desejam a solteirice procurando por outra pessoa, mas acredito que o objetivo de passar esse tempo sozinha é realmente descobrir o que você precisa e quem você é no silêncio, sem outra pessoa. Acho que essa é a melhor parte, e, é claro, aproveitar o tempo com suas amigas ou o que quer que seja."

Após serem vistos juntos em uma festa pós-BAFTA em Londres em fevereiro, Gavras e Lipa tornaram público o romance no Festival de Cannes em 19 de maio de 2023. O casal foi recentemente flagrado saindo do restaurante Chiltern Firehouse, em Londres, ao lado do irmão mais novo de Lipa, Gjin, no início deste mês como relembrou a People.