Drew Barrymore descarta cirurgia plástica: 'vou manter isso o máximo possível'

Drew Barrymore, apresentadora e embaixadora da Garnier Nutrisse, faz uma declaração ousada sobre sua relação com cirurgia plástica, enfatizando seu compromisso em evitar procedimentos estéticos em entrevista à People.

Barrymore, conhecida por sua autenticidade, compartilha: "Não fiz nada, e pretendo manter isso o máximo possível. Não julgo quem opta por fazer algo, mas não me vejo recorrendo a isso." Com bom humor, ela acrescenta: "E estou ansiosa para ver como ficarei no futuro, como uma bolsa de couro!"

O receio de se tornar obsessiva é o principal motivo para a escolha de Barrymore: "Tenho uma personalidade altamente viciante, então tenho receio de continuar buscando procedimentos, fazendo isso e aquilo. Isso me assusta, devido à minha própria abordagem das coisas. Portanto, estou adiando qualquer alteração."

Foco na saúde e na beleza autêntica

A mãe das filhas Olive, 11, e Frankie, 9, destaca que envelhecer não é motivo de preocupação. "Significa que você está vivo, está vivendo, e isso é muito bom. Abraçar o envelhecimento é uma mensagem positiva e saudável." Ela ressalta que a boa saúde é a principal prioridade. "A saúde realmente se destaca quando há perigo. Se você tem saúde, pode se concentrar em muitas outras coisas, incluindo a beleza. Mas é realmente a coisa mais importante de todas."

Drew Barrymore continua a focar em produtos de beleza, compartilhando seus favoritos genuínos nas redes sociais durante sua famosa #BeautyJunkieWeek. Sua abordagem autêntica e positiva em relação ao envelhecimento destaca uma mensagem de aceitação e valorização da saúde acima de tudo.