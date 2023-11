Drake surpreende com novo EP poucas semanas após lançamento do último álbum

O renomado rapper Drake, conhecido como "Rich Baby Daddy", deixou os fãs animados ao anunciar, por meio de suas redes sociais, um EP surpresa intitulado 'Scary Hours 3'.

Em um vídeo de quase dois minutos, filmado no Roy Thomson Hall em Toronto, Drake compartilhou insights sobre seu processo criativo. "Não sinto a necessidade de agradar ninguém. Estou tão confiante no trabalho que acabei de lançar que sei que posso desaparecer pelo tempo que for necessário - seis meses, um ano, dois anos", afirmou Drake.

O rapper revelou que as músicas do EP foram escritas nos últimos cinco dias, destacando a espontaneidade do projeto. Contrariando a abordagem convencional, Drake esclareceu que não tinha "uma única linha escrita" quando lançou seu álbum mais recente, 'For All the Dogs', no mês passado, como levantado pela People. "Isso está acontecendo por si só. E quem sou eu para resistir a isso?" acrescentou.

Detalhes reveladores

O vídeo termina com Drake, copo de vinho na mão, sentado nas poltronas da orquestra enquanto assiste a uma apresentação. Um convidado, usando luvas brancas, exibe um convite revelando detalhes sobre o EP, incluindo os produtores executivos Kevin Durant e Noel Cadastre.

O lançamento do EP 'Scary Hours 3' ocorre um dia após Drake divulgar o videoclipe "First Person Shooter" com J. Cole. Além disso, esta semana, o rapper anunciou novas datas de turnê, a "It’s All A Blur Tour — Big As The What?". A turnê, que inclui 22 apresentações em locais como Oklahoma City, Nova Orleans e Nashville, começa em janeiro de 2023 e encerra em março do mesmo ano.

A habilidade de Drake de surpreender e inovar continua a manter os fãs ansiosos e alimenta a expectativa por mais novidades em sua carreira.