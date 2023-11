Bela Gil revela motivo profundo do fim de casamento

Bela Gil, filha do renomado cantor Gilberto Gil, abriu o coração em uma recente entrevista ao videocast 'Desculpa Alguma Coisa', conduzido por Tati Bernardi. A ativista compartilhou detalhes sobre o fim de seu casamento com o empresário João Paulo Demasi, ocorrido em janeiro deste ano, após quase duas décadas juntos.

Bela-Gil-e-Joao-Paulo

Em um relato sincero, Bela Gil descreveu a relação como "maravilhosa" e "linda", destacando a importância fundamental de João Paulo em sua vida. Contudo, a separação se tornou inevitável, e a ativista revelou abertamente os motivos por trás da decisão.

"O tempo do luto dos dois foi diferente. Eu tive que ter muita coragem pra falar: ‘não é isso que eu quero’. Um dos motivos da separação foi a vontade de ir ao encontro de mim mesma. Eu estava com saudade de mim. Queria chegar em casa e não ter que compartilhar. Escolher o que vou comer", explicou Bela Gil durante a entrevista.

Segundo o Observatório dos Famosos, mesmo após a separação, a filha de Gilberto Gil fez questão de elogiar João Paulo Demasi, enfatizando que mantêm uma relação amigável e produtiva. A parceria no trabalho persiste, e o ex-casal continua a desempenhar o papel de pais para os dois filhos que compartilham.

"Somo um ex-casal que se dá muito bem. A gente continua com uma parceria no trabalho, temos dois filhos. Acham [as mulheres que flertam com ele] que ele é milionário, coitado. Que ele é super-rico, potencial de pai", pontuou Bela Gil.

A entrevista proporcionou uma visão única sobre a dinâmica da relação de Bela Gil e João Paulo Demasi, destacando a coragem da ativista em buscar sua própria identidade, mesmo após quase duas décadas de união.