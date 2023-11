Anne Hathaway brilha em tendência sem calças com 'os shorts pequenos'

Anne Hathaway, vencedora do Oscar, 41 anos, está elevando sua moda a novos patamares, especialmente quando se trata da tendência no-pants. Durante uma exibição de seu novo filme 'Eileen' em Nova York, a atriz adotou sua versão única dessa tendência em ascensão, anteriormente usada por personalidades como Kendall e Kylie Jenner, Julia Fox, e diversas estrelas do Bravocon deste ano.

O look de Hathaway, conforme visto em uma nova foto no Instagram compartilhada por sua estilista Erin Walsh, consistia em uma camisa vermelha da Valentino sobre shorts minúsculos, dando a ilusão de que a camisa servia como um vestido.

"Às quartas, não usamos calças. Bem, para ser justa, @maisonvalentino @pppiccioli fez os shorts mínimos mais fofos, que estão escondidos aqui, mas você entende a ideia!" explicou Walsh sobre o conjunto.

A vestimenta de Hathaway foi complementada com botas over-the-knee da Proenza Schouler e acessórios da Bulgari, além de joias da Effy Jewelry, todos marcados na postagem.

A renascença

A atriz ganhou destaque na moda nos últimos anos, em parte devido ao talento de Walsh e também por sua perspectiva arrojada em relação ao estilo. Sua renascença fashion inclui desde denim-on-denim até Barbiecore e muitos looks da Versace.

O que inspirou a mãe de dois filhos a embarcar nesse novo capítulo da moda em sua década de 40?

"Neste momento, todos estão arriscando, e sinto que há mais de uma maneira de fazer isso agora, o que significa que você não precisa seguir um padrão, apenas precisa ser você mesma - e isso é maravilhoso", disse ela anteriormente à People.

"Ela e eu acreditamos que o estilo é uma expressão, e confio nela, o que me faz sentir que posso ser mais corajosa. Não levamos isso muito a sério. Isso não é um ensaio; isso é a vida. Eu recebi tantas coisas em uma idade tão jovem, e nem sempre soube como apreciá-las. Agora estou usando coisas que gosto e as usando com gratidão - e isso parece estar funcionando."

A moda única de Anne Hathaway continua a inspirar e desafiar normas, redefinindo constantemente o cenário fashion com seu toque ousado e autêntico.