A lendária atriz Susan Sarandon foi despedida pela sua agência depois de um discurso de ódio contra os judeus

Atriz Susan Sarandon fez uma confissão no talk-show americano 'O show de Jimmy Fallon' Foto: agencias. (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

A vencedora do Oscar Susan Sarandon foi despedida pela principal agência de Hollywood, UTA, depois de dizer que os judeus assustados estão “experimentando o que é ser muçulmano nos Estados Unidos”, revelou a página de notícias Page Six.

A atriz de 77 anos tem passado as últimas semanas furiosa contra Israel e agora está sob fogo pelos seus últimos estouros após o ataque de Hamas em 7 de outubro. Fontes dizem que vários funcionários da UTA ficaram extremamente feridos pelos comentários de Sarandon.

Um porta-voz da UTA disse ao Page Six na terça-feira que a agência já não representa mais Sarandon.

Sarandon, estrela de filmes de sucesso como "Thelma & Louise", ganhou seu Oscar por "Dead Man Walking" e era cliente da UTA desde 2014.

Susan Sarandon está vivendo um dos momentos mais polêmicos de sua carreira

Susan Sarandon apareceu em dois filmes este ano, o spin-off da DC "Blue Beetle", que foi um fracasso de bilheteria, e a comédia romântica "Maybe I Do", com seus veteranos colegas Diane Keaton, Richard Gere e William H. Macy, e ela tem outros três filmes em pós-produção.

Ela enfureceu as pessoas com seus comentários em um protesto pró-Palestina em Nova York na semana passada. “Há muitas pessoas que temem ser judeus neste momento e estão começando a experimentar o que é ser muçulmano neste país”, disse ele.

Aviva Klompas, ex diretora de redação de discursos da Missão de Israel nas Nações Unidas, escreveu: “Quando Susan Sarandon disse que os judeus ‘estão experimentando o que é ser muçulmano neste país’, ela estava dizendo que os judeus americanos merecem isso: não merecemos viver livres de assédio e agressão”.

Isso não apenas deixou os judeus furiosos, mas também outros, incluindo Asra Nomani, uma muçulmana americana de origem indiana, que respondeu a Sarandon no X, antes conhecido como Twitter, com uma lista de liberdades que ela e seus pais desfrutam nos Estados Unidos.

Ao compartilhar uma foto dela com seus pais, Nomani escreveu: "Olá Susan Sarandon, somos eu, minha mãe e meu pai na plataforma de trem em Morgantown, West by God Virginia. Deixe-me dizer o que significa ser muçulmano nos Estados Unidos. Meu pai não precisou se converter em um servo de segunda classe de um dos muitos tiranos de países muçulmanos que usam imigrantes da Índia, como minha família, como escravos essenciais... meu pai conseguiu um emprego como professor assistente de nutrição".

A atriz tem história por estar sempre envolvida nas lutas sociais e protestos.