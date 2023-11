A Fazenda: Lucas abre o jogo sobre os bastidores do fim do casamento com Jojo Todynho

O fim do casamento com Jojo Todynho ainda assombra Lucas Souza, que aproveitou o espaço que tem em A Fazenda 15 para fazer algumas revelações bombásticas sobre o término com a campeã da 12ª temporada do reality show rural.

Sem pensar duas vezes, o ex-militar colocou as cartas na mesa e confirmou que errou durante a separação conturbada do casal: “Quando a pessoa terminou comigo, eu fiquei revoltado porque eu não aceitei. Fui moleque, fui imaturo, fiz um monte de coisa errada, não aceitei o resguardo e fiz um monte de coisa errada”.

Dentro do confinamento, Lucas abriu o coração para os demais participantes e demonstrou estar arrependido de seus atos envolvendo o divórcio com Jojo: “Eu expus a pessoa. Pedi perdão, peço perdão a toda roça que eu volto. Eu não me orgulho das minhas atitudes. Eu preciso desse perdão pra continuar”.

Após boletim de ocorrência, Lucas Souza não pode falar de Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

Dentro de A Fazenda 15, Lucas Souza revelou que espera não ser julgado durante toda a vida por causa de um casamento que não deu certo: “Inventaram histórias sobre mim que eram mentiras e me colocaram como a pior pessoa do mundo. Eu sei que errei, mas só tenho 23 anos, não posso ser julgado por um erro pro resto da minha vida”.

Sabendo de seus erros durante o casamento e separação com Jojo Todynho, o ex-oficial do exército, que é visto como um dos preferidos para chegar na final de A Fazenda 15, voltou a pedir perdão e garantiu que nunca traiu a funkeira.

“Fui um homem ímpar durante o relacionamento. Nunca traí, nunca levantei a voz, fiz tudo o que eu pude. Só que a pessoa achou que eu não era ideal pra ela por conta de eu não ser conivente com algumas atitudes”, disse Lucas.

