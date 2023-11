A Fazenda: ex-affair chama Lucas de ‘sanguessuga’ ao expor relacionamento

A Fazenda 15: Ex-participante do reality show ataca Lucas Souza em nova polêmica fora do confinamento (Reprodução/Playplus)

As declarações bombásticas sobre o fim do casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza pegou muita gente no susto, mas há quem também queria falar mais coisas sobre o atual peão de A Fazenda 15.

Depois da campeã da 12ª temporada dizer tudo que passou, a influenciadora Liziane Gutierrez, que esteve em A Fazenda 13, revelou que o ex-oficial do Exército foi sustentado por um diretor da TV Globo. Em entrevista à revista Contigo! ela contou tudo que sabe, mas a assessoria de Lucas Souza negou as declarações da famosa, que já foi affair do peão.

Ele se aproveita e eu sempre falei que é homem e mulher. Quem sustentava ele antes da Luanne [Jardim] era um diretor da Globo, que é casado com uma mulher. Eu não falo o nome porque vou me queimar, mas eu sei quem é. Eu sempre falei! Só que as pessoas não acreditam, porque as pessoas gostam de carinho”, contou a ex-peoa.

Colocando ainda mais lenha na fogueira de Lucas Souza, Liziane Gutierrez disse que as mulheres sempre saem como as “bruxas” da história: “O problema das pessoas é que elas acreditam em cara de bonzinho. As pessoas não estão nem aí em montar um quebra-cabeça. Por que é que existe um monte de mulher falando a mesma coisa?”.

A ex-participante de A Fazenda ainda falou parte daquilo que sabe sobre o seu ex-affair, com quem se envolveu depois que o casamento com Jojo Todynho chegou ao fim: “Eu sempre falei! Eu sempre falei e ninguém quis acreditar em mim. Ele sobe nas pessoas para fazer carreira e para se aproveitar de pessoas que têm dinheiro. A Luanne já tinha me falado, falecida Luanne, que ele é um sanguessuga”, disparou a ex-peoa.

A equipe de Lucas Souza negou tudo!

Em paralelo com as declarações, a assessoria de Lucas Souza, que segue confinado em A Fazenda 15, rebateu Liziane e disse que a ex-peoa levanta notícias falsas.

“Infelizmente é mais uma fake news para conta do Lucas. A história sobre envolvimento com um diretor da Globo não procede e estamos de olho nas falsas acusações. As medidas cabíveis serão adotadas e nossa equipe jurídica está em ação”, disse Irinaldo Oliver.

