A Fazenda: 5 bombas que ninguém sabia sobre o divórcio de Jojo Todynho e Lucas

Jojo Todynho pode acabar com o favoritismo de Lucas Souza dentro de A Fazenda 15. Após um período calada, a vencedora da 12ª temporada do reality show rural voltou a comentar sobre o fim do seu casamento com o ex-militar e revelou segredos bombásticos. Sem papas na língua, tudo foi falado em seu Instagram!

Segundo a artista, a ideia é quebrar qualquer tipo de especulação que possa surgir nas redes sociais. Confira abaixo o que rolou!

Conversas com homens

Jojo Todynho e Lucas Souza seguem brigando na web (Reprodução/Instagram)

Segundo Jojo Todynho, o atual peão em A Fazenda 15 conversava secretamente com outros homens: “Meu casamento com o Lucas acabou porque peguei conversa dele com homens”, disse a famosa, que revelou que confrontou o ex-marido.

“Quando fui questioná-lo, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo”, contou Jojo, que assumiu não sabia se deveria ou não expor o ex-oficial do exército na web.

Jojo desmoralizada

O casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza chega ao fim após 10 meses (Reprodução/Instagram)

A famosa destacou ainda que deste momento em diante, o influenciador digital decidiu desmoralizá-la nas redes sociais: “Então começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar. Ele quis usar a minha mãe para querer me desmoralizar”.

“Ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe. Por isso entrei com processo para tirar o nome dela da minha certidão. Eu falei para ela o que estava acontecendo, e ela não me ouviu”.

Acusação de homofobia

Jojo Todynho quer tirar o nome da mãe da certidão de nascimento (Reprodução/Globo)

Jojo Todynho também comentou sobre a acusação de ser homofóbica: “O Lucas foi para um podcast e disse que eu sou homofóbica e que me pegou na cama com outro. Ele falou para a Fábia [Oliveira, colunista], isso. Não pode nem dizer que é mentira. Eu tenho meus vizinhos, os porteiros de prova”.

Cachorro agredido e drogas

Com o fim do casamento com Jojo Todynho, Lucas Souza teve depressão (Reprodução/@lucassouza_ofl)

A cantora também contou que Lucas Souza, que está em A Fazenda 15, agrediu o cachorro dela antes do divórcio: “Ele chutou o Braddock. Está tudo no processo”.

Além disso, Jojo afirma ter achado drogas dentro de casa: “Eu achei maconha dentro da minha casa e o ex-assessor do Lucas contou que ele perdeu R$ 10 mil com uma pessoa que fotografou ele na entrada da favela comprando drogas”.

