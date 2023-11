A brincadeira de Johnny Depp com o Rei Charles III e Camila Parker que deixou os fãs de Lady Di felizes

Johnny Depp / Camila Parker / Rei Charles III O ator contou que ficou incomodado no momento que conheceu os membros reais (Mike Coppola/Peter David Josek / Getty Images / AP)

O Rei Charles III e Camila Parker podem se tornar um dos casais mais amados ao serem coroados como Reis da Inglaterra, mas também um dos mais odiados, após a infidelidade deixada exposta a Lady Di, que é uma das princesas mais amadas e lembradas no mundo.

Johnny Depp, que é um dos atores mais controversos e respeitados de Hollywood, não hesitou em zombar do momento em que conheceu os atuais monarcas e suas palavras não passaram despercebidas entre os seguidores de Diana Spencer.

Lembrar que a eterna princesa de Gales conquistou o carinho e o respeito por suas diferentes atividades sociais que realizou durante o curto período em que foi membro real, além da proximidade que teve com os mais vulneráveis.

Johnny Depp zombou do Rei Charles III e Camila Parker

Foi em 2004 que Johnny Depp conheceu Charles III e sua esposa, mas eles não conseguiram estabelecer uma amizade, pois o ator ridicularizou o particular momento que viveu com eles.

Naquela época, Deep estreava em ‘Descobrindo o País de Nunca Jamás’, um filme que foi promovido por todo o mundo e entre os locais que visitou encontrou-se com o Rei Charles III, apertou-lhe a mão e trocaram algumas palavras.

Entre risos e uma conversação muito agradável, Johnny estava bastante desconfortável, o que foi revelado durante uma entrevista no programa The Graham Norton Show, onde ele afirmou que foi muito difícil falar com o monarca.

Apesar de que muitos podem pensar que foi pelo mau humor que dizem que o rei tem, a verdade é que a celebridade não conseguiu decifrar nem uma palavra do que ele dizia, apesar de falarem a mesma língua, pelo que até o imitou durante o show.

"Eu estava tentando entender isso do senhor. Apertei a mão dele, mas não sabia o que ele me disse", afirmou enquanto zombava do rei.

Mas isso não foi tudo, ele também contou que conheceu Camila Parker, embora não tenha conseguido conviver muito com ela, mas ele se recusou a fazer-lhe reverência, ao não fazer a saudação de costume e se referir a ela como "aquela".

Embora tenha mencionado que a rainha consorte achou-o agradável, muitos asseguraram que ela o fez de forma irônica. Suas palavras desencadearam um grande debate nas redes sociais, mas os seguidores de Lady Di o aplaudiram pela comportamento com a realeza.