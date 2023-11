Vídeo mostra o momento em que MC Daniel é agredido pelo namorado de uma fã

Após MC Daniel revelar, em suas redes sociais, que se envolveu em uma briga durante uma saída com amigos no final de semana os vídeos da confusão foram compartilhados na internet e mostram o exato momento em que o funkeiro é agredido.

Conforme publicado pelo G1, a confusão aconteceu em um boulevard de bares localizado no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, e teria se iniciado após a namorada do homem pedir para tirar uma foto.

Nos registros, feitos por testemunhas, é possível ver o momento em que homem se aproxima de Daniel e dirige algumas palavras ao cantor se colocando de forma intimidadora.

Logo após se aproximar, o homem dá uma cabeçada e MC Daniel, seguida por um soco no rosto. Na mesma hora o cantor empurra o homem e rapidamente um de seus seguranças age acertando dois socos no agressor, que cai em um canteiro. Daniel então se coloca entre o segurança e o rapaz, impedindo uma nova rodada de socos.

O homem então se levanta e tenta novamente ir para cima do cantor, e é empurrado pelos seguranças que evitam que ele se aproxime novamente de Daniel. A confusão termina somente após outras pessoas se envolverem e afastarem o homem de perto do cantor.

Com MC Daniel já na van de transporte, ainda é possível ouvir o agressor provocá-lo e pedir a ele que “venha sozinho” para tirar satisfação.

Homem agrediu MC Daniel, segurança do cantor reagiu. pic.twitter.com/UFIgDPxhjW — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) November 19, 2023

O que diz MC Daniel

Antes mesmo das imagens da confusão viralizarem nas redes sociais, o próprio funkeiro se pronunciou sobre o ocorrido por meio de uma publicação em seu perfil.

No registro em vídeo, Daniel mostra as marcas da agressão e afirma estar disposto a se entender com o homem que o agrediu.

🚨VEJA: Mc Daniel se pronuncia após confusão com namorado de fã. pic.twitter.com/3JvxJbGm9O — Fluffy (@TretaNewsBR) November 20, 2023

“Eu não sou um cara de briga, faz muito tempo que eu me controlo. Fui ali comer um temaki com meus parceiros, aí tinha um playboy lá e a mulher dele veio tirar foto comigo e ele gritou de longe ‘Quer tirar foto com esse otário aí?’, eu respondi ‘Que que você falou parceiro?’”.

“Ele saiu da mesa dele, veio até mim e eu falei que não tinha entendido o que ele falou, aí ele me mandou praquele lugar e me deu uma cabeçada”.

“Cada ação gera uma reação, infelizmente se tomou sua cobrança, entendeu parceiro, e se quiser trocar um papo e deixar o bagulho em paz ‘é nóis’”.

O cantor ainda reforça que não apoia a violência e que está se pronunciando apenas para esclarecer a situação.

