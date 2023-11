Tenho medo de fazer o meu testamento. Quico, do “Chaves″, revelou que tem câncer de próstata

Carlos Villagrán, ator por trás da personagem do “Chaves”, Quico, confirmou os boatos e revelou que está com câncer de próstata. “Acabei de me operar da próstata, e só isso”, afirmou, sem dar mais detalhes.

De acordo com People en Español, a imprensa perguntou ao ator se tinha tomado as precauções antes de se submeter à cirurgia, que era arriscada. “Ainda não fiz o meu testamento. É uma irresponsabilidade minha, eu sei”. Mas tenho medo de fazer o meu testamento”, confessou.

“Pela teoria de Murphy, quando você diz uma coisa, ela muda tudo. Então, eu ainda estou pensando um pouco mais”, acrescentou.