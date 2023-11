Silvia Abravanel faz revelação sobre Larissa Manoela e os pais: ‘Era esperado’

Uma entrevista de Silvia Abravanel ao podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, está dando o que falar. Acontece que durante sua participação a herdeira do SBT tocou em um assunto delicado: as tensões familiares envolvendo a atriz e empresária Larissa Manoela, e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

Conforme publicado pela colunista Fábia Oliveira, no portal Metrópoles, Silvia fez questão de reforçar que a situação delicada envolvendo a família de Larissa Manoela já era uma “questão anunciada”.

Durante a conversa, Silva relata que teve uma conversa séria com Silvana por conta dos comportamentos de Larissa nas redes sociais, uma vez que a menina, na época com 11 anos, tinha compartilhado nas redes o fato de que “dormia de conchinha com seu namorado”.

Segundo ela, a conversa com Silvana foi motivada por zelo à imagem de Larissa e se tornou um “momento pesado” entre as duas.

“Eu conheci a Larissa muito pouco porque ela já entrou para as novelas, não esteve na linha de show. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado porque eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para outras crianças, a gente tem essa responsabilidade”, declarou Silvia.

“Já era anunciado”

Segundo a apresentadora, o contato com Silvana Taques acabou se tornando um momento delicado e revelando detalhes da relação dela com a filha.

“Eu chamei os diretores da novela e os pais da Larissa. Não lembro se o Gilberto estava, mas falei: ‘Olha, não é aceitável que sua filha com 11 anos diga na internet que ela dorme de conchinha com o namorado’”.

No entanto, o que chamou ainda mais a atenção de Silvia foi a resposta de Silvana, que teria dito: “Silvia, eu não posso fazer nada porque é ela que sustenta a casa”.

“Eu falei: ‘Pode, sim, não interessa! Não tô te perguntando quem sustenta a sua casa, estou simplesmente falando que você tem a obrigação de cuidar da sua filha e segurar isso. Porque ela lida com crianças e ela é uma criança’”.

“Ficou uma coisa pesada, sabe? Deu certo porque ela segurou um pouco mais a Larissa”, revela Silvia.

Segundo ela, a situação envolvendo Larissa Manoela e seus pais não foi uma surpresa: “Não me surpreendeu quando deu essa bagunça toda porque eu ouvi isso da boca da Silvana: ‘Eu não posso fazer nada, minha filha que manda em casa’. Dali eu já vi que não ia dar certo. Tomara que se acertem porque é a única filha”.