Shakira sofreu dolorosa traição de uma amiga: parece que ela foi amante de Piqué antes de Clara Chía

A suposta infidelidade de Gerard Piqué a Shakira com Clara Chía continua a dar o que falar, e tudo parece apontar que o empresário espanhol está sob uma chuva de problemas, uma vez que foi recentemente revelado que a artista colombiana sofreu a pior traição por parte de uma amiga próxima, que foi a primeira amante do dono da Kosmos antes da jovem catalã, situação que voltou a indignar os fãs de Shakira.

Shakira de volta no olho do furacão: teria sido vítima de uma traição de uma amiga íntima

Depois que Shakira anunciou através de um comunicado o fim de sua relação com Gerard Piqué, muitos se perguntaram sobre a verdadeira razão da ruptura, já que era uma das relações mais sólidas do meio artístico. No entanto, tudo parece apontar que Shakira não viveu um conto de fadas ao lado do espanhol, principalmente devido às infidelidades que sofreu antes de Clara Chía, sendo uma delas a que mais causou dano à cantora, pois era uma amiga íntima.

Embora Clara Chía tenha sido duramente criticada e atacada supostamente por ser a outra na disputa que acabou com a família que Shakira e Piqué haviam formado, a verdade é que surgiram alguns rumores que indicam que havia várias mulheres antes da jovem espanhola com quem o catalão foi infiel à mãe dos seus filhos; uma delas era íntima amiga de Shakira.

Ana Kaiser teria sido amante de Gerard Piqué

De acordo com informações do Chisme No Like, Gerard Piqué teve várias amantes antes que Clara Chía Martí chegasse à sua vida. Tratava-se de Ana Kaiser, a treinadora colombiana que, além de ser a treinadora de Shakira, era uma das suas amigas mais íntimas, pois se revelou que havia momentos em que a profissional ficava para dormir na casa da colombiana.