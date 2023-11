Remake de Renascer: Almir Sater e Gabriel Sater dividem personagem; descubra qual

Gabriel Sater e Almir Sater vão trabalhar juntos em mais uma novela da Globo. Desta vez, os famosos estão escalados para viver o mesmo personagem, mas em fases diferentes, no remake de Renascer, que estreia em janeiro de 2024.

Na novela substituta de Terra e Paixão, no horário nobre do canal carioca, Gabriel foi escalado para interpretar o libanês Rachid, que ficou famoso durante a versão original, em 1993, com o bordão “turco não, libanês”.

Enquanto o “diabo” do remake de Pantanal, novela que também foi adaptada por Bruno Luperi, fica encarregado pelo personagem na primeira fase de Renascer, Almir Sater ressurge na tela da Globo na segunda etapa. Desta forma, o filho passa o bastão para o pai.

Remake de Renascer: Gabriel Sater vive Rachid na primeira fase da novela (Estevam Avellar/Globo)

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: despedida antes da reprise; importante ator morreu recentemente

No remake da novela da Globo, que estreia apenas no próximo ano, Rachid é o anjo da guarda do jovem José Inocêncio, que será interpretado pelo ator Humberto Carrão.

Relembre o célebre personagem

Em 1993, quando Renascer foi exibida pela primeira vez, Rachid foi interpretado por Luís Carlos Arutim. Caso você não lembre, ele apareceu logo no capítulo de estreia da novela de Benedito Ruy Barbosa para salvar a vida do protagonista José Inocêncio, que foi vivido por Leonardo Vieira, na primeira fase.

Uma das cenas mais marcantes, que deve voltar na adaptação, é quando o libanês surge costurando a pele do protagonista da novela e o salva da primeira tocaia que precisa enfrentar ao longo da história.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: morte de Bruno é um enigma, mas personagem pode ressuscitar

Remake de Renascer: Em 1993, Luis Carlos Arutin viveu Rachid (Divulgação/Globo)

O jargão criado em 1993 aparece sempre que Rachid é chamado de “turco” pelos demais personagens de Renascer. Em diversas cenas, ele aparece corrigindo e dizendo: “Turco não. Nós é libanês!”.

O bordão também aparece nas histórias contadas por José Inocêncio, que na segunda fase do remake de Renascer será interpretado por Marcos Palmeira.

Vale destacar que na primeira versão da novela, em 1993, o personagem foi interpretado por Luís Carlos Arutim nas duas fases. A previsão de estreia do remake está para o dia 22 de janeiro de 2024.

LEIA TAMBÉM: Fuzuê: novo golpe ameaça namoro de Luna e Miguel; casal está à beira do fim