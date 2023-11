Reconciliação no Natal? Harry e Meghan estariam prontos para celebrar com a Família Real, mas aguardam convite

O príncipe Harry e Meghan Markle consideram aceitar um convite para passar o Natal com o rei Charles III e a família real em Sandringham, revelaram fontes ao jornal britânico The Times. Para viabilizar a visita, especula-se que o casal possa necessitar de “proteção reforçada”. Residindo na Califórnia, o casal teria tido uma conversa crucial com o monarca na última terça-feira, durante um telefonema para celebrar o 75º aniversário do pai de Harry, o que poderia marcar um “ponto de virada” nas tensões entre os Sussex e o rei.

Possível Reconciliação nas Festas de Fim de Ano e em Balmoral

Harry e Meghan, aparentemente, estariam dispostos a aceitar não apenas um convite para as festas de fim de ano no Reino Unido, mas também a visitar Balmoral, na Escócia, durante o verão. Uma fonte expressou otimismo, afirmando: “Não consigo imaginar que os Sussex recusariam um convite para passar algum tempo com Sua Majestade”. No entanto, até o momento, nenhum convite formal foi estendido para as férias.

Brecha para uma Nova Relação Familiar

A notícia é percebida como uma “brecha” que poderia permitir a Harry e Meghan reconstruir laços com a família real. Uma fonte informou ao tabloide Daily Mail que Charles III expressou o desejo de “passar mais tempo com os netos”, referindo-se a Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2. Este desenvolvimento sugere uma possível reconciliação entre os membros da família real e o casal, após períodos conturbados.

O possível encontro durante as festas de fim de ano e futuras visitas a locais significativos para a realeza oferecem uma oportunidade única para a reaproximação e fortalecimento dos laços familiares, marcando um capítulo potencialmente positivo na relação entre os Sussex e o rei Charles III.

