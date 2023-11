Paraíso Tropical: despedida antes da reprise; importante ator morreu recentemente

A reprise de Paraíso Tropical chega em breve às tardes da TV Globo, no Vale a Pena Ver de Novo. Mas, o elenco da novela passou recentemente por um período de luto com a morte do ator Paulo Hesse, que nos deixou na última terça-feira (14).

A notícia foi confirmada por Barbara Bruno através de um post nas redes sociais, onde se despediu do amigo, que estava com 81 anos, sem revelar a causa da morte: “Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse”, escreveu ela na legenda da foto do famoso. A atriz Cléo Ventura também prestou uma homenagem ao amigo.

Na novela de 2007, que vai substituir a reprise de Mulheres de Areia, no Vale a Pena Ver de Novo, Paulo Hesse interpretou Carlos Laranjeira, que é um fã de Virgínia Batista, personagem vivida por Yoná Magalhães. Ele também é funcionário do arquivo do jornal onde Clemente (Reginaldo Faria) trabalhou.

Paraíso Tropical: ator Paulo Hesse fez parte do elenco da novela escrita por Gilberto Braga (Reprodução/Globo)

Relembre a novela de Gilberto Braga

Paraíso Tropical vai ser reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo. Escrita também por Ricardo Linhares, a novela foi exibida originalmente em 2007 e está ambientada no famoso bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Os protagonistas da trama são Paula (Alessandra Negrini) e Daniel (Fábio Assunção), que vivem uma conturbada história de amor. Vale lembrar que a atriz também interpreta Taís, irmã gêmea da protagonista.

LEIA TAMBÉM: Fuzuê: 4 momentos únicos da vingança de Luna contra Preciosa; vilã quebra a cara?

Além deles, Paraíso Tropical traz o ambicioso e mau-caráter Olavo (Wagner Moura), a divertida Bebel (Camila Pitanga), a decadente Marion (Vera Holtz) e o poderoso Antenor (Tony Ramos).

Paraíso Tropical: Os protagonistas Paula (Alessandra Negrini) e Daniel (Fabio Assunção) quase não tinham química (Márcio de Souza/Globo)

Além do Rio de Janeiro, a história se passa, inicialmente, na cidade fictícia de Marapuã, na Bahia, onde vive Amélia (Susana Vieira), dona do bordel mais famoso da região, e mãe da doce e honesta Paula (Alessandra Negrini), a gerente de uma pousada em Pedra Bonita, cidade próxima a Marapuã.

Na novela inédita no Vale a Pena Ver de Novo, os problemas de saúde de Amélia levam Paula à cidade onde também, coincidentemente, está Daniel (Fábio Assunção), o diretor-executivo do Grupo Cavalcanti, um dos mais fortes do Brasil, fundado e presidido pelo empresário Antenor Cavalcanti (Tony Ramos).

LEIA TAMBÉM: Casados novamente? Sandy se posiciona sobre boatos de volta com Lucas Lima