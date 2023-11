Fuzuê: novo golpe ameaça namoro de Luna e Miguel; casal está à beira do fim

Fuzuê: Miguel (Nicolas Prattes) e Luna (Giovana Cordeiro) vivem nova crise no relacionamento (Paulo Belote/Globo)

O namoro de Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) pode acabar mais uma vez. O casal protagonista de Fuzuê cai em uma nova armadilha e muita briga pode acontecer, deixando o relacionamento amoroso abalado.

Tudo acontece quando Tonico (Junno Andrade), que é empresário musical de Jefinho (Micael Borges), divulga algumas fotos comprometedoras da protagonista da novela das 19 horas na web. Deixando a mulher muito aflita.

Nas imagens provocadoras, ela ainda aparece ao lado de Jefinho, que é seu ex-namorado e uma pedra no sapato de Miguel, que já engoliu seco o fato da amada ter que trabalhar com o músico.

Tudo fica ainda mais complicado quando Luna e Jefinho descobrem que estão presos um ao outro por causa de algumas cláusulas absurdas no contrato criado por Tonico.

Fuzuê: Foto sensual com Jefinho (Micael Borges) cria novo problema entre Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) (Paulo Belote/Globo)

As fotos sensuais deixam a protagonista de Fuzuê muito confusa, mesmo ela ganhando fama ao lado de Jefinho. Vale destacar que a fama acontece pelas imagens e não pela música do artista, que deve ficar muito frustrado.

Miguel tenta entender a situação

Quem fica ainda mais perdido nesta história é Miguel. O personagem de Nicolas Prattes em Fuzuê busca entender o contexto, mas a situação se complica ainda mais. Por sorte, o protagonista da novela da Globo tenta lidar com maturidade e oferece todo o apoio que consegue dar para sua amada.

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) reatam o namoro (Fábio Rocha/Globo)

Quem fica triste com isso é Jefinho, que sempre teve o sonho de reatar o namoro com Luna. Vale lembrar que, sob pressão de Tonico, ele tem a missão de separar o casal para que a dupla fique mais próxima.

A ideia do empresário manipulador é que Jefinho e Luna tornem-se o novo “casal do momento” na mídia. Escrita por Gustavo Reiz, Fuzuê conta com Giovana Cordeiro, Nicolas Prattes, Marina Ruy Barbosa, Lília Cabral, Edson Celulari, Felipe Simas, Heslaine Vieira e Michel Joelsas, entre outros famosos.

