Fora das redes sociais, Maíra Cardi é cancelada após fala em publicação do marido

A influenciadora e coach de emagrecimento Maíra Cardi foi novamente cancelada nas redes sociais. Mesmo com seus perfis desativados desde setembro, Maíra ainda faz aparições constantes nas redes do marido, o coach de finanças Thiago Nigro, e em um dos últimos registros acabou sendo alvo de duras críticas dos internautas.

Conforme publicado pelo Metrópoles, desta vez não foi só Maíra que recebeu críticas dos seguidores, sobrando também para Thiago, o Primo Rico.

Na publicação em questão, o casal é visto a caminho de uma visita a Carlinhos Maia, em Maceió. Durante o registro, o casal conversa no carro quando Thiago questiona Maíra sobre o que ela pretende fazer na cidade, ao que ela responde afirmando que em Maceió não tem nada para fazer.

“Vamos para Maceió, bem ali”, revela Maíra que, em seguida, revela o motivo da viagem: “Só o Carlinhos (Maia) mesmo para me fazer um trem desses”.

Depois Thiago revela que Maíra entregou o motivo da viagem antes da hora, ao que ela responde: “Uai, Maceió só tem ele, amor. Não tem nada em Maceió”.

Revolta nas redes sociais

Pouco tempo depois da declaração de Maíra ser compartilhada no perfil de Thiago, o vídeo acabou viralizando e milhares de pessoas, principalmente no ‘X’, antigo Twitter, fizeram questão de dar sua opinião sobre as falas da influenciadora.

“A saída da cidade está aberta, é só dar meia volta e ir”, comentou um internauta ao que outro completou: “Tem as piscinas naturais lindas, praias, como a de Maragogi, uma cultura linda. Pessoas como essas não merecem nem tocar em Maceió, podem voltar para São Paulo. Ali não tem nada, só prédio”.

“Tem tudo o que ela não tem! Beleza, simpatia e muito carisma! Temos valores e um senso de humildade reconhecido! Moro na cidade mais procurada do Brasil para se passar férias!”, declarou outro internauta.

“Surpresa seria ela abrindo a boca para falar algo bacana”, alfinetou mais um.

