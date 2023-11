Descubra agora o verdadeiro motivo que levou Anderson do Molejo ao hospital

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, está internado no Hospital Copa Star desde a última semana. O cantor do grupo de pagode foi ao centro médico após sentir dores e incômodos, decorrentes de seu tratamento contra um câncer inguinal.

Segundo o IG, o famoso confirmou que segue no hospital e que está bem: “Eu estou bem. Estou me recuperando bem, já estou na outra fase do tratamento e estou muito feliz com o resultado”, afirmou ele.

Por conta da internação, o grupo Molejo cancelou alguns shows até a recuperação de Anderson.

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, deixa o CTI e vai para o quarto (Reprodução/Instagram)

O diagnóstico de câncer de Anderson

Segundo o vocalista do Molejo, tudo começou com um inchaço na virilha: “”Eu estava sentindo uma coisa muito pequena e falava: ‘não deve ser nada, deve ser uma gordurinha’. Daí foi crescendo. Eu e minha namorada procuramos o urologista”.

Em seguida, veio o diagnóstico de câncer: “Ai o cara falou pra fazer uma biópsia. Quando fez, deu que eu tinha um tumor maligno na região da virilha”, disse o cantor ao podcast “Rocinha cast”, em maio.

Ao podcast Papagaio Falante, Anderson disse o que respondeu quando soube que o câncer afetaria o pênis e o ânus: “Quando eu estava fazendo o meu tratamento, o médico falou que o meu problema ia ser no pênis e no ânus, e eu falei: ‘arranca logo isso’”.

Mas, na ocasião, a namorada do vocalista do Molejo mandou logo um não: “Ela então falou: ‘não, o pênis, não!’. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado”, disse ele na ocasião.

Anderson descobriu o câncer em outubro de 2022, e logo iniciou o tratamento. “Era um tumor maligno. Consegui matar, graças a Deus. Agora estou só fazendo o paliativo para viver melhor, porque o corpo está respondendo ainda, então está um pouco inchado. Mas é só isso, não tem risco, não tem nada”, afirmou.

