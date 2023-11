Casados novamente? Sandy se posiciona sobre boatos de volta com Lucas Lima

Os boatos de que Sandy e Lucas Lima reataram o casamento dominaram a web, mas a irmã de Junior resolveu se pronunciar aos fãs e revelou o que realmente está acontecendo com o ex-casal, que segue fazendo shows pelo país.

Por meio de um story, a cantora voltou a mostrar o comunicado oficial da separação e disse ainda que “tudo que saiu sobre a gente desde que postamos isso, e que não foi dito por nós, da nossa boca, é absoluta e completa mentira”.

Separada de Lucas Lima desde o dia 25 de setembro, a cantora contou aos fãs que “inventaram” muitas coisas sobre a sua família e que “não existem fontes próximas” para falar alguma coisa sobre o divórcio: “Isso é um recurso barato para ‘eu posso inventar qualquer coisa’. Mesmo sabendo que não vamos ser atendidos, voltamos a pedir respeito e privacidade, por favor”.

Antes dos boatos de reconciliação, os pais de Theo, de 9 anos, chegaram a participar do Altas Horas (Globo), onde fizeram o anúncio na TV. Sandy e Lucas estavam emocionados e pareciam certos da decisão que tomaram.

Logo no começo do programa de Serginho Groisman, eles disseram que a decisão foi tomada há um tempo: “Não é uma coisa fácil de fazer, porque as pessoas não sabem como se portar esperando o que a gente vai fazer, mas existe uma amizade, um amor de 24 anos e isso nunca vai mudar”, contou a cantora.

Ao pegar os fãs de surpresa, a irmã de Júnior disse ainda que não era estranho estar ao lado do ex-marido, afinal eles continuam se amando: “Somos melhores amigos, temos um fruto lindo que é o Theo, nosso filho que é a prioridade”, afirmou ela.

Sandy e Lucas Lima (Reprodução/Instagram)

Na época, Lucas Lima também comentou que a separação foi conversada por um longo tempo e que não era nada precipitada: “É uma decisão que tomamos há muito tempo. Precisamos organizar a nossa vida, organizar o Theo para trazer essa notícia”, começou ele.

O músico da Família Lima também disse que sabe do potencial desta notícia aos fãs do casal: “A gente entende que essa notícia tem que ser do mundo. Também foi um processo longo e de muita conversa, descobrimos um carinho diferente. Um casal com filhos nunca se separa”, explicou o músico.

