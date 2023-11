Bruna Lombardi sugere mudanças no dress code de trabalho em meio ao calor

A atriz Bruna Lombardi, aos 71 anos, provocou uma reflexão sobre o dress code de trabalho em meio ao clima quente que predomina em grande parte do Brasil. Em uma foto postada em seu Instagram nesta quarta-feira, a atriz aparece usando apenas calcinha e regata, sugerindo uma alternativa ousada para os dias quentes.

Na legenda, Lombardi destacou a importância de repensar o estilo de roupas para o ambiente profissional, especialmente para os homens. "Posso fazer uma reunião oficial, home office assim, desse jeito. Mas e para ir a um escritório ou qualquer local de trabalho?", questionou a artista.

Em um apelo pela adaptação ao clima tropical, Bruna Lombardi defendeu a normalização de roupas mais leves, como bermuda e camiseta, para todos os profissionais. "Com esse calor, está na hora de normalizar bermuda e camiseta, gente!!! Para todos! Todo mundo vai trabalhar mais feliz", enfatizou a atriz.

A sugestão ousada recebeu apoio imediato dos fãs nas redes sociais. Comentários elogiosos como "Concordo plenamente, lindona!" e "Linda!! Mulher moderna que pensa pra frente!! Por isso que você é tão especial!" inundaram a publicação, demonstrando a aceitação da proposta de Bruna Lombardi.

Enquanto alguns aplaudem a iniciativa da atriz em desafiar as normas tradicionais de vestimenta no ambiente de trabalho, outros questionam a viabilidade prática dessa proposta em setores mais formais. A discussão sobre a adaptação do dress code ao clima brasileiro promete continuar gerando debate nas redes sociais e entre os profissionais.