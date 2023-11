A Fazenda: Cézar Black surpreende Kally ao jogar bomba em seu colo; entenda

Sem saber que os fãs de A Fazenda 15 não concordam, Cézar Black e Kally Fonseca seguem com o namoro dentro do confinamento do reality show, tanto que o ex-BBB avisou até os aliados que pretende seguir com a loira, mesmo se precisar deixar o programa.

Entre os possíveis peões para encarar a próxima roça, o enfermeiro não escondeu nada de ninguém e avisou: “A gente acabou criando um sentimento diferente, que foi recíproco”.

Segundo o participante de A Fazenda, os dois estão solteiros e acabaram dando uma chance: “Mesmo tentando me afastar, foi quando eu me aproximei mais. Vocês fazem parte hoje da minha vida, então eu queria saber se a Kally quer ficar comigo”, disse o enfermeiro.

A Fazenda 15: Cezar Black está naa mira da fazendeira Jaqueline para roça (Reprodução/playplus)

LEIA TAMBÉM: Casados novamente? Sandy se posiciona sobre boatos de volta com Lucas Lima

A famosa não falou muito, mas disse que Cezar Black fez com que ela calasse a boca e mandou um “aceito”. Por fim, os dois deram um beijo e dançaram bem agarradinhos, para a alegria e vibração de boa parte da casa do reality show rural.

Os palpites de Márcia Fu

A Fazenda 15: Márcia Fu fala do pai de Alícia X (Reprodução/Record TV)

A ex-jogadora de vôlei assistiu tudo de perto e acabou por dar a sua opinião sobre o relacionamento de Cezar e Kally Fonseca. Segundo a famosa, o ex-BBB teve uma bela atitude em comunicar a casa sobre o namoro.

LEIA TAMBÉM: Descubra agora o verdadeiro motivo que levou Anderson do Molejo ao hospital

“Gostei da sua atitude, quero que você saiba disso. Isso sim que é atitude. Gostei. Olha isso, vai namorar...”, comentou ex-atleta Márcia Fu após ouvir tudo.

Os fãs estão de olho

O romance entre Kally Fonseca e Cezar Black anda sendo bastante debatido na web, que acha que tudo não passa de um verdadeiro plano para chegar até a final de A Fazenda 15. Mas, mesmo depois de tantas investidas da famosa, ficou feio para o ex-BBB, que é visto como “oportunista” já que ele corre o risco de parar na próxima roça.

A Fazenda 15: Namoro de Cezar Black e Kally Fonseca vira piada na web (Reprodução/playplus)

Na madrugada desta segunda-feira (20), muitos anônimos aproveitaram para comentar sobre o assunto. Uma pessoa, por exemplo, postou uma foto de Black beijando Kally e legendou: “Quando você se sentir uma pessoa otária, se lembre da Kally que rastejou tanto e se humilhou tanto pra conseguir ficar com esse Black aí”.

Já outro fã de A Fazenda 15 postou uma foto de Cezar no banho com a seguinte legenda: “Black: ‘Acho que a Kally conversou com a Jaque e ela não vai me colocar na roça’”, chegando a concluir que a estratégia é para que Jaqueline, atual fazendeira da semana, não mande ele para eliminação.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: despedida antes da reprise; importante ator morreu recentemente