A cena escondida de “Titanic” que poucos viram e é a mais romântica e triste da lendário filme

No vigésimo quinto aniversário do épico filme “Titanic”, foi revelada uma cena oculta que poucos espectadores tiveram o privilégio de presenciar. Esta obra-prima cinematográfica, dirigida por James Cameron, continua a reverberar na memória coletiva e a recente revelação acrescenta mais um toque de romantismo e tragédia à já comovente trama.

O filme, lançado em dezembro de 1997 nos Estados Unidos, cativou o público do mundo inteiro com a história fictícia de Jack e Rose entrelaçada com a tragédia real do naufrágio do transatlântico mais famoso do século XX. Mas, quanto da trama está baseado em fatos reais?

Um momento extremamente romântico e triste que ninguém conhece de “Titanic”

Recentemente, uma tragédia contemporânea tornou a pôr em evidência os laços entre a realidade e a ficção. A implosão do Oceangate, o submarino que procurava explorar os restos do Titanic, revelou uma conexão única: a esposa do capitão do submarino, Stockton Rush, tinha parentesco com os passageiros reais do Titanic.

Os protagonistas desta ligação real eram Isidor e Ida Straus, um casal que aparece no filme e que efetivamente viajou no Titanic durante a sua viagem inaugural da Europa para os Estados Unidos. Isidor Straus, magnata da indústria têxtil e coproprietário dos grandes armazéns Macy's, foi uma das pessoas mais ricas a bordo do navio.

James Cameron prestou homenagem a este casal real em uma cena emocionante que muitos espectadores passaram despercebida. No minuto 151 do filme, surge uma cena icônica: um casal de idosos deitado na cama enquanto a água entra no seu camarote. Esta imagem, que dura apenas dez segundos, representa a aceitação do destino fatal do Titanic por parte dos passageiros.

Uma cena esquecida de “Titanic”

De acordo com o New York Times, os ancestrais de Stockton Rush foram lembrados por sobreviventes do naufrágio. Os depoimentos indicam que Isidor Straus se recusou a entrar em um bote salva-vidas, optando por ficar com sua esposa Ida, que também recusou abandoná-lo.

Ambos foram vistos pela última vez de pé, segurando-se pelo braço, no deck do Titanic. O Sr. Straus foi encontrado dias depois na superfície do Atlântico, mas sua esposa Ida nunca foi localizada. Esta cena, aparentemente pequena mas profundamente comovente, acrescenta camadas de romantismo e tristeza à já rica narrativa do “Titanic”.