'Voando pro Pará': música de Joelma vira meme do RBD

Ao longo dos últimos dias, a música "Voando pro Pará", lançada pela cantora Joelma em 2015, tornou-se um fenômeno nas redes sociais. Durante o segundo show do grupo RBD no Rio de Janeiro, no dia 10, Christian Chávez, um dos vocalistas, surpreendeu o público ao entoar o refrão dessa canção.

O trecho inicial da música, que faz referência a pontos turísticos de Belém, como o Mangal das Garças e o Ver-o-Peso, rapidamente se transformou em um meme popular na internet.

Os internautas têm utilizado a melodia de forma criativa, muitas vezes para assustar amigos e familiares através de vídeos humorísticos. Uma versão de inteligência artificial, incorporando os vocais de MC Poze do Rodo, ganhou notoriedade e até mesmo o próprio MC Poze a apresentou em seus shows mais recentes no Mato Grosso do Sul.

Eu perdi TUDO com o Chris soltando “eu vou tomar um tacacá” 🗣️🗣️ ele é muito BR pic.twitter.com/OMcgmfyg2G — Luísa 🌙 viu o RBD (@luisaarantes2) November 11, 2023

Qual a origem de ‘Voando pro Pará’?

Para entender o surgimento da canção, é necessário voltar oito anos no tempo. Joelma lançou 'Voando pro Pará' pouco após encerrar sua parceria musical com o guitarrista Ximbinha, com quem formava a banda Calypso. A música, composta por Chrystian Ima, Isac Maraial e Valter Serraria, é uma homenagem ao estado natal da cantora.

A letra da música destaca diversos pontos turísticos e a rica culinária local, mencionando pratos típicos como tacacá, pupunha e açaí. Essa composição marcante fez parte do primeiro álbum solo de Joelma, lançado em 2016.

Em resumo, 'Voando pro Pará' não é apenas uma canção, mas uma expressão artística que transcendeu fronteiras musicais, tornando-se uma sensação inesperada nas redes sociais e trazendo à tona a rica cultura e identidade do Pará através da música de Joelma, concluiu o Observatório dos Famosos.