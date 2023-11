Terra e Paixão: além de Irene, outros personagens sofreram; descubra quais

Muita coisa mudou em Terra e Paixão, que voltou a agradar o público, mas fez muitos personagens irem do céu ao inferno, como Irene (Gloria Pires), que começou a pagar os pecados e foi humilhada por Antônio (Tony Ramos).

Sendo uma novela cheia de reviravoltas, muita coisa pode acontecer até janeiro de 2024, quando a trama de Walcyr Carrasco será substituída pelo remake de Renascer. Mas, antes, confira quem também foi ao fundo do poço na novela da Globo!

Irene separada e humilhada

Terra e Paixão: Irene (Gloria Pires), Antônio (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini) vivem momentos difíceis (Paulo Belote/Globo)

Irene foi de uma mulher temida para humilhada. Em Terra e Paixão, a personagem de Gloria Pires começou a comer o pão que o diabo amassou após o flagra da traição. Com isso, a megera deixou a fazenda e Antônio pediu a separação para se casar com Agatha (Eliane Giardini).

O pior ainda aconteceu quando ela negou assinar o divórcio. Depois disso, o ricaço resolveu promover uma festa com a elite de Nova Primavera para anunciar Agatha como sua esposa, deixando a dondoca muito abalada.

O desgosto de Jonatas

Terra e Paixão: Jonatas (Paulo Lessa) e Aline(Barbara Reis) no hospital (Léo Rosario/Globo)

Mas, nem tudo é perfeito na família de Agatha. Ela teve momentos difíceis ao lado de Jonatas (Paulo Lessa), que descobriu que a vilã é sua mãe biológica logo quando ela entrou na novela da Globo.

O homem viu sua vida mudar depois que se jogou na frente de Aline (Barbara Reis) e levou um tiro no lugar dela. Depois de passar um longo tempo no hospital, ele recebeu a notícia de que não conseguiria mais andar. Mas, mesmo escapando da morte, o personagem de Paulo Lessa não ficou nada bem, perdendo a vontade de viver e recusando a fisioterapia.

Vinícius quase morto

Terra e Paixão: Vinicius (Paulo Rocha) e Irene (Gloria Pires) são pegos em flagrante (Estevam Avellar/Globo)

Vinicius (Paulo Rocha) também quase morreu em Terra e Paixão. O amante de Irene teve que lidar com a fúria de Antônio e quase sumiu da novela de Walcyr Carrasco.

Pego no flagra, o geólogo foi pego nas ruas de Nova Primavera pelo capangas do fazendeiro e acabou levando um tiro. Depois disso, ele foi dado como morto e seu corpo jogado no rio.

Mas, o homem acaba sendo encontrado por Jurecê (Daniel Munduruku), que consegue deixar o homem vivo, mas ele perde a memória.

