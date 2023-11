Mostrando barriguinha, Suki Waterhouse confirma que está grávida do ator Robert Pattinson e deixa fãs eufóricos

A atriz e cantora Suki Waterhouse, de 31 anos, confirmou que está grávida do ator Robert Pattinson, de 37 anos.

O anúncio foi feito durante um show neste domingo (19), como detalhado pela Revista Quem.

Na apresentação, a famosa usou um vestido brilhante e um casaco, mas decidiu exibir a barriga e oficializar a gravidez diante do público.

“Decidi usar algo brilhante hoje para tentar distrair vocês de outra coisa que está acontecendo... não tenho certeza se está funcionando”, disse ela no show, que abriu o casaco. O anúcio deixou os fãs eufóricos.

Ainda de acordo com as informações, nos últimos tempos, Waterhouse, que está com Pattinson desde 2018, se tornou alvo de rumores de gravidez, inclusive com looks soltinhos em suas raras aparições públicas. Confira o registro compartilhado nas redes sociais:

Com informações da Revista Quem