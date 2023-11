Remake de Elas por Elas: as paixões ocultas de Mário Fofoca; o futuro promete?

Mário Fofoca (Lázaro Ramos) é um dos principais personagens de Elas por Elas, seja na versão original (1982) ou no remake da TV Globo, e merece um romance de novela, que aparentemente pode rolar com duas personagens da atual trama das 18 horas.

A primeira é Érica (Monique Alfradique), que descobre mais uma traição de Edu (Luís Navarro) e acaba parando no hospital. Muito zeloso, o detetive mais atrapalhado da televisão fica ao lado da loira todos os dias e não esconde do atual parceiro dela que a ama.

Mas, o mesmo não acontece para a professora, que nem percebe as investidas de Mário. Vale destacar que na última vez que tentou se declarar, o irmão de Taís (Késia) acabou se enrolando e perdeu a oportunidade.

Remake de Elas por Elas: Mário Fofoca revela que é apaixonado pela cunhada (Divulgação/Globo)

Porém, nada é descartado no remake de Elas por Elas,e Fofoca e Érica podem sim viver um romance, mesmo que curto nos próximos capítulos da novela da TV Globo.

Um outro romance em vista para o detetive é com Lara (Deborah Secco), que desenvolve uma paixão pelo personagem de Lázaro Ramos. Tudo acontece durante as investigações para descobrir quem era a amante de seu falecido marido, mas ele não vai querer nem saber, já que é apaixonado pela personal.

O que aconteceu em 1982

Na versão original de Elas por Elas, Mário Fofoca (Luís Gustavo) também tinha uma paixão por Cláudia (Christiane Torloni), que hoje chama-se Érica, mas no fim eles não ficaram juntos.

Remake de Elas por Elas: Érica fica entre a vida e a morte no hospital (Divulgação/Globo)

Ela era apaixonada por René (Reginaldo Faria), que no remake virou Edu.Porém, durante o período em que passou a investigar a amante de Átila (Mauro Mendonça), o detetive despertou o interesse de Márcia (Eva Wilma), que agora é Lara (Deborah Secco).

Porém, o detetive de Elas por Elas foi dispensado pelas duas e acabou a novela sozinho. Agora, é preciso saber se o remake vai repetir o fim da história ou Mário Fofoca terá um amor verdadeiro para chamar de seu.

