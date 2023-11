Paraíso Tropical: descubra personagens agradaram mais do que os protagonistas

Paraíso Tropical está chegando nas tardes da Globo para substituir Mulheres de Areia, no Vale a Pena Ver de Novo. Mas, além da história principal, a novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares surpreendeu ao dar importância às histórias paralelas, que, por vezes, ganharam mais destaque do que a do casal protagonista: Daniel (Fábio Assunção) e Paula (Alessandra Negrini), que fracassaram na época.

Lucas e Ana Luísa

Paraíso Tropical: Casal Antenor (Tony Ramos) e Ana Luísa (Renée de Vielmond) ganhou o carinho e a atenção do público (Renato Rocha Miranda/Globo)

Este casal ganhou o carinho do público em pouco tempo. Interpretados por Rodrigo Veronese e Renée de Vielmond, eles chegaram em Paraíso Tropical um tempo depois, quando a novela já estava criando algumas histórias de destaque, mas a química foi o ponto forte.

Rica e muito poderosa, Ana também era traída pelo poderoso Antenor Cavalcante (Tony Ramos), que tinha como principal amante Fabiana, personagem de Maria Fernanda Cândido. Com muito drama, o enredo da ricaça foi crucial para o sucesso da novela.

Já Lucas, que conheceu a amada por ser o melhor amigo do mocinho Daniel, também entrou em jogo. O público torceu muito para que no fim tudo acabasse bem para eles.

Bebel e Olavo

Paraíso Tropical: Bebel e Olavo voltam no Vale a Pena Ver de Novo (Reprodução/Globo)

Enquanto os personagens Lucas e Ana tornavam-se os protagonistas indiretos da novela Paraíso Tropical, que volta a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo, os vilões Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura) eram outro fenômeno.

Além de cenas vistas como cômicas, o casal também tinha química e trazia temas relevantes para aquele momento, como a diferença de idade, que não chegou a ser tratada de forma direta, mas virou um debate fora da tela, já que não houve rejeição por parte do público.

Uma estreia e um retorno marcante

Paraíso Tropical: Alessandra Negrini caracterizada como Taís (João Miguel Júnior/Globo)

Paraíso Tropical também marcou a estreia do ator Rodrigo Veronese na TV Globo, Ele era conhecido das novelas da Record TV e do SBT, mas em 2007 estreou na trama que vai substituir a reprise de Mulheres de Areia, no Vale a Pena Ver de Novo.

Além disso, a atriz Renée de Vielmond voltou ao canal após 9 anos afastada da televisão. Depois desta novela, eles não foram tão aproveitados, mas em vários capítulos ganharam destaque e fizeram o público se emocionar.

