Matt LeBlanc emociona em homenagem a Matthew Perry

O ator Matt LeBlanc, conhecido por dar vida ao hilário Joey na série "Friends", prestou uma comovente homenagem ao seu amigo Matthew Perry, que faleceu aos 54 anos em 28 de outubro.

Em uma publicação no Instagram, LeBlanc compartilhou fotos nostálgicas da época em que trabalharam juntos na série, acompanhadas de palavras sinceras. "Com coração pesado digo adeus", iniciou o ator, divulgou o Observatório dos Famosos.

?Nunca te esquecerei?

Em um tom emocional, Matt LeBlanc continuou: "Os momentos que passamos juntos estão honestamente entre os favoritos da minha vida. Foi uma honra dividir o palco com você e te chamar de meu amigo. Vou sempre sorrir quando pensar em você e nunca te esquecerei. Nunca".

A despedida e um toque de humor

"Abre as suas asas e voa, irmão. Está finalmente livre. Muito amor. E acho que vai ficar com os 20 dólares que me deve", concluiu LeBlanc em seu comovente tributo.

Anteriormente, LeBlanc e os outros membros do elenco principal de "Friends" haviam se pronunciado sobre a morte de Perry por meio de uma declaração conjunta assinada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow e David Schwimmer.

"Estamos todos totalmente arrasados com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável. Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo", expressava a mensagem conjunta.

A despedida de Matt LeBlanc, permeada por lembranças afetivas e um toque de humor, reflete a profundidade dos laços formados durante os anos de amizade e colaboração na amada série "Friends".