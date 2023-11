Jennifer Aniston emociona fãs com homenagem a Matthew Perry: "ele sempre fez meu dia"

A renomada atriz Jennifer Aniston, conhecida por sua icônica atuação como Rachel Green em "Friends", prestou uma comovente homenagem a seu amigo e ex-colega de elenco, Matthew Perry, que faleceu aos 54 anos em 28 de outubro.

Jennifer, emocionada, utilizou sua conta no Instagram para compartilhar detalhes sobre seu processo de luto e revelou uma mensagem carinhosa enviada por Perry, acompanhada de uma foto dos dois sorrindo. "Fazer você rir apenas fez o meu dia. Isso fez meu dia", expressou Perry na mensagem. A resposta emocionada de Aniston, "Own, a primeira de milhares de vezes", evidencia a profunda conexão entre os dois.

No tributo emocional, Aniston descreveu a onda de emoções ao dizer adeus a Matthew como algo inédito em sua vida. Ela ressaltou a importância de enfrentar o luto, permitindo momentos de alegria e gratidão pela profunda conexão com alguém querido. "Ter que dizer adeus ao nosso Matty foi uma onda insana de emoções que eu nunca experimentei antes", compartilhou a atriz.

Ao recordar a experiência de trabalhar junto a Perry no elenco de "Friends", Aniston destacou a construção de um sentimento de família entre os membros do elenco, formado também por Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow. Ela salientou o papel fundamental de Matthew na amizade do grupo, enfatizando sua habilidade de fazer todos se sentirem bem.

Aniston resgatou memórias preciosas ao revisitar mensagens trocadas com Perry nas últimas semanas, rindo e chorando ao compartilhar esses momentos. Sobre a mensagem inesperada recebida de Perry, ela enfatizou sua importância e prometeu guardá-la para sempre.

A atriz concluiu a homenagem expressando seu amor por Matthew Perry e transmitindo a certeza de que ele está agora em paz e livre de dor. "Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e livre de qualquer dor. Falo com você todos os dias… Às vezes quase consigo ouvir você dizendo: 'Você poderia ser mais louca?' Descanse, irmãozinho. Você sempre fez meu dia…", finalizou Jennifer Aniston, deixando fãs e amigos emocionados com suas palavras sinceras, concluiu o Observatório dos Famosos.