Fuzuê: 4 momentos únicos da vingança de Luna contra Preciosa; vilã quebra a cara?

Depois de levar golpe atrás de golpe em Fuzuê, Luna (Giovana Cordeiro) não vai deixar Preciosa (Marina Ruy Barbosa) impune e leva a irmã ao tribunal para que ela pague pelo roubo dos croquis das biojoias durante um evento da Conde Montebello. Confira abaixo como a protagonista faz sua vingança!

As provas concretas

Fuzuê: Preciosa, personagem de Marina Ruy Barbosa, passa por dias turbulentos (Fábio Rocha/Globo)

A vilã da novela da Globo pode não saber, mas Luna possui em mãos algumas provas concretas para incriminá-la. Nos próximos capítulos, a protagonista leva ao tribunal imagens que podem ajudar.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: as paixões ocultas de Mário Fofoca; o futuro promete?

Tudo acontece com o auxílio de Miguel (Nicolas Prattes), que consegue, a partir de Soraya (Heslaine Vieira), fotos e vídeos de Luna produzindo as biojoias. Com isso em mãos, ele prova para a protagonista que ela pode processar Preciosa.

A intimação chegou

Fuzuê: Luna e Miguel conseguem levar Preciosa ao tribunal (Paulo Belote/Globo)

Os problemas começam quando a intimação judicial chega nas mãos da vilã de Fuzuê. Preciosa fica chocada ao saber que do contragolpe, que é acompanhado de um pedido de exame de DNA para provar que elas são irmãs.

A esposa de Heitor (Felipe Simas) não aceita passar por tudo isso, mas Pascoal (Juliano Cazarré) entra em cena e traz o velho plano de falsificar as provas e o exame de paternidade. Segundo o capanga, nada pode dar errado!

LEIA TAMBÉM: Após violência doméstica, Ana Hickmann desabafa com os fãs: ‘Nada vai me parar’

Confiante que nada será descoberto, a personagem de Marina Ruy Barbosa enfrenta Luna perante a juíza e segue com a mentira de que ela é a criadora de tudo.

Preciosa quebra a cara

Fuzuê: Preciosa (Maria Ruy Barbosa) surta depois de encontrar o tesouro e é internada (Divulgação/Globo)

A vilã de Fuzuê vive momentos tensos e quebra a cara quando a juíza pede que as duas façam um desenho dentro do tribunal. O momento comprova que Luna está falando a verdade e Preciosa terá sua pena dada. A vilã precisará prestar serviços à comunidade, o que é um pesadelo para dondoca.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: descubra personagens agradaram mais do que os protagonistas