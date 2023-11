Após violência doméstica, Ana Hickmann desabafa com os fãs: ‘Nada vai me parar’

Após ser vítima de violência doméstica, Ana Hickmann voltou às redes sociais para ressaltar que nada vai fazer com que ela pare, nem os momentos difíceis que passa em sua vida pessoal e profissional.

“Hoje é o Dia do Empreendedorismo Feminino, e eu tenho tanto orgulho de poder fazer parte disso. Nunca foi fácil, e as coisas têm sido cada vez mais desafiadoras para mim. Mas nada vai me parar”, disse a apresentadora do Hoje em Dia (Record TV), que enfrenta uma grande crise financeira, que inclui uma dívida de R$ 14 milhões.

Longe de Alexandre Correa, que já é intitulado com ex-marido, a famosa contou ainda que começou sua carreira aos 16 anos e que ela manda em sua jornada: “Eu sei de onde eu vim, reconheço a minha trajetória. Eu sou dona do meu destino, honro as minhas batalhas”.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: as paixões ocultas de Mário Fofoca; o futuro promete?

Grata por tudo que conquistou até os 42 anos, a Ana Hickmann disse que está pronta para sua próxima fase: “Estou pronta para as próximas! Parabéns a todas as guerreiras que sabem o que querem, sonham e realizam”, escreveu ela.

O desejo de uma separação discreta

Após denunciar o marido por agressão, Ana Hickmann teria decidido se separar de Alexandre Corrêa. Segundo a Folha de São Paulo, a apresentadora da Record TV pretende fazer um divórcio sigiloso e discreto para não afetar o filho de 9 anos.

Ana Hickmann falou sobre 'momento difícil' que tem vivido após ser agredida pelo marido (Reprodução/YouTube)

Depois de sofrer violência doméstica com lesões no último fim de semana, em Itu, no interior de São Paulo, a famosa entraria com os papéis de divórcio nos próximos dias, mas tudo de forma muito discreta.

Além disso, Ana não vai se afastar do Hoje em Dia. Mesmo sabendo de todos os boatos, a contratada da Record TV disse não ao pedido para deixar o canal por um tempo. Hickmann foca no trabalho e já aparece sem a aliança de casamento.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: namoro de Kally e Black não vai bem; web detona atitude no reality