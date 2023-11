A Fazenda: namoro de Kally e Black não vai bem; web detona atitude no reality

O romance entre Kally Fonseca e Cezar Black anda sendo bastante debatido na web, que acha que tudo não passa de um verdadeiro plano para chegar até a final de A Fazenda 15. Mas, mesmo depois de tantas investidas da famosa, ficou feio para o ex-BBB, que é visto como “oportunista” já que ele corre o risco de parar na próxima roça.

Na madrugada desta segunda-feira (20), muitos anônimos aproveitaram para comentar sobre o assunto. Uma pessoa, por exemplo, postou uma foto de Black beijando Kally e legendou: “Quando você se sentir uma pessoa otária, se lembre da Kally que rastejou tanto e se humilhou tanto pra conseguir ficar com esse Black aí”.

Já outro fã de A Fazenda 15 postou uma foto de Cezar no banho com a seguinte legenda: “Black: ‘Acho que a Kally conversou com a Jaque e ela não vai me colocar na roça’”, chegando a concluir que a estratégia é para que Jaqueline, atual fazendeira da semana, não mande ele para eliminação.

A Fazenda 15: Web garante que romance de Cezar Black é estratégia para chegar na final (Reprodução/playplus)

Uma terceira anônima também fez piada com os beijos que o ex-BBB dá na participante do reality show rural. Em um post que nega que os dois estejam com a mesma energia no romance ela escreveu: “Quem entende de linguagem corporal percebe que Black apenas ficou com Kally por estratégia de jogo, tudo muito forçado, igual Bil fez com Conká no BBB”.

O jogo errado de Black em A Fazenda 15

Após Kally correr atrás do ex-BBB, os dois finalmente ficaram, mas aquilo que foi visto dentro do reality show como um “momento de cinema” acabou gerando muitas revoltas nas redes sociais, principalmente pelo fato de muitos apontarem como um jogo ruim de Cezar.

A Fazenda 15: Cezar Black está naa mira da fazendeira Jaqueline para roça (Reprodução/playplus)

O ponto principal para a dúvida está na declaração do enfermeiro, que foi vista no Twitter como um desespero do enfermeiro, que corre o risco de deixar A Fazenda nesta semana:”O desespero do Black para se salvar de uma roça! Isso sim é jogo sujo, podre mesmo!”.

Nem o perfil oficial de Kally no Twitter escapou. Os administradores acabaram por postar, em tom de deboche, que desconfiaram das atitudes do peão: “Black, justamente na semana que será indicado para a roça, descobriu sentimentos pela Kally e a pediu em namoro. Nada como a espontaneidade do amor”.

