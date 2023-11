A Fazenda: affair de Cezar Black revela detalhes sobre o enfermeiro detonado na web

O novo romance de Cezar Black mexeu com quem está fora de A Fazenda 15. Neste domingo (19), Maizy Magalhães, que vivia um affair com o ex-BBB fora do programa, resolveu se manifestar, após o peão pedir Kally Fonseca em namoro.

Segundo a estudante de Odontologia, que estava com o enfermeiro desde a última temporada do Big Brother Brasil (TV Globo), Black já tinha quebrado sua confiança antes do romance começar. Ela chegou ainda a dizer que eles tinham “um acordo” e não um namoro oficial.

“Gente, eu não estou me importando. Primeiro porque não éramos um casal, o que tínhamos era um acordo de respeito, no qual ele que propôs, este no qual foi quebrado a partir do momento que ele deu esperança e ficavam de carícias com a participante do reality”, comentou a estudante.

A Fazenda 15: Namoro de Cezar Black e Kally Fonseca vira piada na web (Reprodução/playplus)

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: descubra personagens agradaram mais do que os protagonistas

Sem nenhum resquício de estar abalada com o affair do ex-BBB com Kally Fonseca dentro de A Fazenda 15, Maizy afirma que sabia que não iriam namorar: “Para minha pessoa, desde o início dos fatos já não existia mais nenhuma possibilidade de um relacionamento, sigo solteira nada mudou”.

Romance é visto como estratégia

O romance entre Kally Fonseca e Cezar Black anda sendo bastante debatido na web, que acha que tudo não passa de um verdadeiro plano para chegar até a final de A Fazenda 15. Mas, mesmo depois de tantas investidas da famosa, ficou feio para o ex-BBB, que é visto como “oportunista” já que ele corre o risco de parar na próxima roça.

A Fazenda 15: Web garante que romance de Cezar Black é estratégia para chegar na final (Reprodução/playplus)

Na madrugada desta segunda-feira (20), muitos anônimos aproveitaram para comentar sobre o assunto. Uma pessoa, por exemplo, postou uma foto de Black beijando Kally e legendou: “Quando você se sentir uma pessoa otária, se lembre da Kally que rastejou tanto e se humilhou tanto pra conseguir ficar com esse Black aí”.

Já outro fã de A Fazenda 15 postou uma foto de Cezar no banho com a seguinte legenda: “Black: ‘Acho que a Kally conversou com a Jaque e ela não vai me colocar na roça’”, chegando a concluir que a estratégia é para que Jaqueline, atual fazendeira da semana, não mande ele para eliminação.

LEIA TAMBÉM: Após violência doméstica, Ana Hickmann desabafa com os fãs: ‘Nada vai me parar’