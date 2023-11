A despedida de Antonela Roccuzzo a Messi que confirmou o desgaste do casal em meio a uma suposta crise

Apesar de tudo parecer estar indo bem na vida de Lionel Messi e Antonela Roccuzzo após a mudança para Miami, visto que eles estavam levando uma vida “normal” entre saídas e passeios com algumas celebridades, como o casal David Beckham e Victoria, agora a dupla se viu no meio de rumores sobre uma suposta crise matrimonial.

São mais de 15 anos que o jogador de futebol e a modelo estão juntos desde a infância, formando uma família com seus filhos: Thiago, Mateo e Ciro, tornando-se um dos casais mais sólidos do mundo do entretenimento.

No entanto, as últimas semanas têm sido objeto de especulação após a entrega da Bola de Ouro 2023, onde Messi teria lançado olhares para uma jornalista argentina, causando grande surpresa e alertando de um suposto interesse do jogador pela mulher que o entrevistou em outras oportunidades.

O gesto frio de Antonela Roccuzzo que aumentou os rumores de crise com Messi

Embora Antonela Roccuzzo estivesse ao lado de seus filhos acompanhando seu marido em seu grande momento, ao ser coroado como o grande vencedor, a verdade é que ela teve um gesto frio com ele, o qual nunca antes tinha tido.

Os especialistas em linguagem corporal falaram sobre a postura que o casal teve na cerimônia onde o Presidente da Argentina deu um beijo na bochecha de Anto ao invés da boca e ela decidiu dar um passo atrás na entrega do prêmio.

“O que me chama a atenção é que, na entrega do Prêmio Bola de Ouro, Anto vai beijar Messi e Messi vai dar um tapinha nela”, disse uma psicóloga no TikTok.

Mais tarde, Lionel chamou seus filhos e sua esposa ao palco para que o acompanhassem a receber o Prêmio Bola de Ouro, mas ela se recusou a subir e somente os filhos o fizeram.

"Em nenhum momento eles se tocam, abraçam ou apertam as mãos", acrescentou.

Esse gesto é bastante incomum para eles, pois, embora Roccuzzo geralmente dê espaço para que Messi seja a única atração, em várias ocasiões ela decidiu posar ao seu lado.

Além das teorias lançadas nas redes sociais, o jogador de futebol está na Argentina, enquanto sua esposa ficou em Miami.