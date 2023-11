Victoria Lamas é barrada na festa de aniversário de DiCaprio

Leonardo DiCaprio celebrou seu 49º aniversário com uma festa repleta de estrelas em Beverly Hills, mas uma presença notável estava ausente. A ex-namorada de DiCaprio, Victoria Lamas, teve sua entrada negada na celebração glamorosa, conforme mostram fotos do último sábado.

A atriz de 24 anos ficou do lado de fora do local com uma amiga, usando um elegante conjunto preto, meias de renda e salto alto, enquanto segurava uma bolsa verde.

As imagens revelam que a lista de convidados do evento foi rigorosamente aplicada, deixando Lamas do lado de fora enquanto Kim Kardashian, Channing Tatum, Zoë Kravitz e outras celebridades participavam da festa.

Relacionamentos de DiCaprio

Victoria Lamas foi associada a DiCaprio no final do ano passado, mas mesmo após um jantar no Bird Streets Club em dezembro de 2022, fontes afirmaram que não estavam oficialmente namorando.

Enquanto Lamas ficou do lado de fora da festa, DiCaprio, agora relacionado a Vittoria Cerreti, foi flagrado trocando carinhos com a modelo de 25 anos durante a celebração de seu aniversário.

DiCaprio, conhecido por seus relacionamentos com mulheres mais jovens, agora está envolvido em um romance mais sério com Cerreti, conforme testemunhado por demonstrações públicas de afeto pela Page Six. Após seu relacionamento anterior com Camila Morrone, o ator é elogiado por sua vitalidade e vida social ativa, mesmo aos 49 anos, como destacou Drew Barrymore.