Terra e Paixão: as cartas sobre Agatha estão na mesa; a vilã foi desmascarada?

Irene (Gloria Pires) faz de tudo para continuar mandando e desmandando em Terra e Paixão e, nos próximos capítulos da novela da TV Globo, a vilã fará revelações surpreendentes sobre Agatha (Eliane Giardini), que voltou para Nova Primavera em busca de caos.

Para quem pensa que Irene está dormindo no ponto, a dondoca vai mostrar que não ao falar tudo que sabe sobre o plano da mãe de Caio (Cauã Reymond) para incriminar Aline (Barbara Reis em um crime que ela não cometeu.

Para quem não sabe, a protagonista de Terra e Paixão vai ser acusada injustamente por tentar matar Antônio (Tony Ramos), que é alvo de uma suposta agressão, quando está sozinho.

Terra e Paixão: Irene (Gloria Pires), Antônio (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini) vivem momentos difíceis (Paulo Belote/Globo)

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: fim do mistério sobre o bordão ‘justo, justíssimo’; descubra tudo!

Na cena da novela da Globo, Irene confronta a nova esposa de Antônio: “O tiro no Antônio e o escândalo todo foi armação! Esses dois armaram todo um plano mirabolante, para parecer que foi a Aline que atirou nele. Em vez de agressor, ele se passaria por vítima. Essa tentativa de assassinato é uma farsa, acompanhada de uma encenação na mídia!”, revela a vilã.

Barraco na fazenda de Antônio

O clima fica quente com a chegada de Irene, que começa a falar tudo que acha sobre Agatha, que ressuscitou depois de muitos anos, mas estava presa. Na cena, a vilã de Terra e Paixão coloca as cartas na mesa sobre a mãe de Caio.

“Aquela que ressuscitou e voltou! A boazinha Agatha, que chegou na cidade dizendo que vinha só para ver os filhinhos que abandonou quando eram bebês”, começa a personagem de Gloria Pires.

Terra e Paixão: o casamento de Antônio (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini) está por um fio (Paulo Belote/Globo)

Em seguida, ela fala do segundo casamento de Agatha e Antônio: “Disse que não tinha interesse em pegar o marido dos outros, mas que seduziu e enfeitiçou. Ela se casou de novo só para pegar o dinheiro dele”, dispara Irene.

Neste momento, o personagem de Tony Ramos pede pelo fim do embate entre as vilãs da novela da Globo, mas a discussão fica mais quente quando Agatha desmente as acusações sobre interesse financeiro, mas Irene persiste.

LEIA TAMBÉM: Fuzuê: o futuro turbulento de Preciosa na novela; vilã passa por várias aprovações