Remake de Elas por Elas: a saga de Taís em busca de um pai para o seu bebê

No remake de Elas por Elas, Taís (Késia Estácio) vai respirar aliviada. Após descobrir que espera um filho do amante, Átila (Sergio Guizé), que está morto, a protagonista da novela da Globo vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir.

Em uma fase cheia de desafios, parece que o futuro incerto da modelo tem um rumo para seguir. Em cenas dos próximos dias, ela percebe que ele era casado com Lara (Deborah Secco), uma de suas melhores amigas, mas outra revelação faz seus olhos brilharem novamente.

Pedro (Alexandre Borges), que ficou muito revoltado com a descoberta da gravidez da amada, surpreende Taís ao revelar que não vai mais fazer sua viagem às pressas e que vai assumir a paternidade do filho que ela espera.

Remake de Elas por Elas: Pedro (Alexandre Borges) assume paternidade do filho de Taís (Késia) (Divulgação/Globo)

Momento de mudança em Elas por Elas

O remake da novela, que foi sucesso de audiência em 1982, passa por várias alterações e a gravidez de Taís é uma delas. Quando Pedro assume a paternidade tudo começa a ser modificado na novela da Globo.

Agora, a protagonista de Elas por Elas, percebe que o irmão de Natália (Mariana Santos) está mesmo disposto a manter o relacionamento amoroso e ela fica feliz e assustada. Mas, um novo olhar começa a ser lançado para ela.

Remake de Elas por Elas: Pedro (Alexandre Borges) leva Taís (Késia) para almoçar no orquidário e mostra suas orquídeas favoritas (Divulgação/Globo)

Ao longo dos próximos meses, Taís será vista abordando a vida de modelo durante a gestação, ou seja, novos dilemas começam a surgir na novela das 18 horas. Ao mesmo tempo, Lara segue buscando quem foi a amante de Átila e conta com a ajuda de Mário (Lázaro Ramos), que é irmão da gestante.

Para alívio da personagem de Késia Estácio, Lara descobre que o seu marido tinha diversas amantes, o que deixa Taís revoltada.

Além desses personagens, o remake de Elas por Elas conta com Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles e Maria Clara Spinelli, entre outros famosos. A adaptação é de Thereza Falcão e Alessandro Marson.

