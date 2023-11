Pai de Taylor Swift é acusado de ser "traidor" por insólita eleição

O pai de Taylor Swift, Scott Swift, conhecido por sua lealdade ao time "Philadelphia Eagles," se envolveu em uma polêmica inesperada durante o show da cantora em Buenos Aires. Ao comparecer ao evento, ele ostentava um distintivo dos Kansas City Chiefs, equipe rival e atual time do namorado da artista, Travis Kelce, segundo o Cronica.

A decisão de Scott Swift causou alvoroço entre os fãs da cantora e seguidores dos Eagles, que não hesitaram em expressar suas opiniões nas redes sociais. O evento adicionou mais um capítulo aos acontecimentos em torno dos shows da artista no país.

A paixão de Taylor Swift pelos Eagles é bem conhecida, mas sua presença em jogos dos Chiefs durante a temporada esportiva atual gerou piadas e memes nas redes sociais. Imagens como um cartaz dizendo "bem-vindo a casa, traidor" circularam, provocando risadas e alimentando a controvérsia.

O apoio de Scott a Travis Kelce

Os fãs notaram o distintivo usado por Scott no show, destacando seu apoio a Travis Kelce. Memes e comentários ressaltaram as múltiplas manifestações de apoio que Scott deu ao genro, inclusive aplausos durante uma apresentação no campo de um restaurante.

A canção "Gold Rush" de Taylor Swift, onde ela menciona sua rotina diária e uma camiseta dos Eagles, evidencia seu fervor pelo time. Contudo, a escolha de torcer pelos Chiefs durante a temporada de Travis Kelce colocou a lealdade da artista à prova. A rivalidade será intensa em 20 de novembro, quando ambas as equipes se enfrentarão no Arrowhead Stadium.