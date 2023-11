Fuzuê: o desespero para provar paternidade de Luna; personagem vive novo ciclo

O desespero para provar que Luna (Giovana Cordeiro) é realmente filha biológica de César (Leopoldo Pacheco) é o novo problema a se resolver em Fuzuê, que deixa o tesouro de lado para focar em dilemas “mais comuns”.

Para isso, Maria Navalha (Olívia Araújo) forma uma aliança nada convencional com Bebel (Lilia Cabral), mesmo que isso deixe Preciosa (Marina Ruy Barbosa) ainda mais surtada, já que Navalha vai pedir ajuda para a mãe da vilã da novela da Globo.

Em cenas futuras de Fuzuê, Luna descobre que o exame de DNA deu negativo, mas o que a protagonista da trama da Globo não sabe é que tudo não passa de um plano cruel da irmã, que falsificou o teste.

Fuzuê: Maria Navalha (Olivia Araujo) pede ajuda para provar que Luna (Giovana Cordeiro) é irmã de vilã (Fábio Rocha/Globo)

Mas, Maria Navalha é muito mais esperta do que Preciosa pensa e, desta vez, ela vai atrás de Bebel. Em uma conversa séria, as duas unem forças para reconhecer que Luna é mesmo filha do empresário, que morreu nos primeiros capítulos da trama.

Preciosa arma mais uma na novela

Nas próximas semanas, a personagem de Marina Ruy Barbosa na novela da TV Globo vai conseguir pensar em estratégias depois do golpe. Uma delas é contar tudo para sua advogada, inclusive o falso teste de DNA.

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) diz a Preciosa (Marina Ruy Barbosa) que ela é sua irmã (Paulo Belote/Globo)

Tal revelação será crucial no processo judicial envolvendo as biojoias lançadas pela Conde de Montebello, que a protagonista de Fuzuê vai mover contra a irmã. Mas, em contrapartida, Bebel e Maria Navalha estão cansadas das armações da ruiva e armam também um plano para que Luna consiga sair dessa.

Por outro lado, Preciosa não vai desistir de acabar com a irmã e ficar com todo o tesouro deixado pelo pai. Afinal, o que ela quer mesmo é dinheiro na conta e para isso ela precisa deixar Luna bem longe do seu caminho.

